افزایش ۱۸.۵ درصدی فوتی های کرونا در کشور/۴ استان در صدر مرگ و میر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری، درباره وضعیت بیماری کووید ۱۹ در کشور افزود: در هفتهای که گذشت تعداد بیماران سرپایی کرونا مثبت در کشور با افزایش حدود ۲۵ درصدی مواجه بوده است. همچنین در این هفته با افزایش حدود ۳۵ درصدی در تعداد بیماران بستری مثبت و افزایش ۱۸.۵ درصدی در تعداد بیماران فوت شده کووید ۱۹ بودیم.
وی ادامه داد: در هفته گذشته استانهای ایلام، کرمان، یزد، مازندران و هرمزگان به ترتیب دارای بالاترین میزان بروز موارد بستری مثبت در کشور بودند.
معاون وزیر بهداشت گفت: همچنین استانهای سیستان و بلوچستان، یزد، هرمزگان و البرز به ترتیب دارای بالاترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ بودند.
وی افزود: کاهش میزان عمل به توصیههای بهداشتی در کشور در حال حاضر در طول ماههای اخیر بیسابقه بوده و هم اکنون به ۴۸ درصد رسیده و استانهای گیلان، البرز، یزد، کرمان، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای پایینترین میزان عمل به دستورالعملهای بهداشتی در کشور هستند.
لاری اظهار کرد: امیدواریم با همکاری جدی دستگاههای اجرایی در اعمال محدودیتها و تقویت همکاری مردم کشورمان با پرسنل نظام سلامت در عمل به توصیههای مؤکد بهداشتی شاهد توقف روند رو به رشد بیماری در کشور باشیم.
نظر شما