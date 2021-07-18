اشرف غنی سفیر افغانستان در اسلام آباد را فرا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی ماجرای ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان و شکنجه وی، کابل از فراخواندن سفیر خود از اسلام آباد به دستور رئیس جمهور افغانستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای در همین خصوص اعلام کرد: در پی ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان، اشرف غنی، سفیر و دیگر دیپلمات‌ها (افغانستان) را تا زمان از بین رفتن تهدیدات امنیتی، به کابل فرا خواند.

لازم به ذکر است در واکنش اعتراض‌آمیز افغانستان به ماجرای ربوده شدن دختر سفیر این کشور در پاکستان، روز گذشته سفیر پاکستان در کابل به وزارت خارجه افغانستان کشور احضار شد.

گفته شده علت احضار سفیر پاکستان، حادثه برای فرزند سفیر افغانستان از طریق ربودن و شکنجه شدن او از سوی افراد ناشناس در اسلام‌آباد بوده است.

در همین ارتباط وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده «منصور احمد خان»، سفیر پاکستان در کابل را احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در مورد ربودن دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد به وی اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش همچنین از احمدخان خواسته شده تا مراتب اعتراض و نگرانی عمیق دولت افغانستان را به وزارت امور خارجه و دولت پاکستان در مورد این رویداد ناگوار اطلاع دهد.

در بیانیه وزارت خارجه افغانستان آمده است: وزارت امور خارجه از دولت پاکستان به صراحت خواست تا در شناسایی و مجازات عاملان این جنایت اقدام فوری انجام داده مطابق منشورهای بین‌المللی، امنیت و مصونیت کامل دیپلمات‌های افغان و اعضای خانواده‌های آنها را تأمین کند.

خانم سلسله علی‌خیل دختر سفیر افغانستان در پاکستان روز جمعه در اسلام آباد برای چند ساعت ربوده و پس از شکنجه رها شد.