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۳۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۵۲

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان:

نماز جمعه فردا شهرهای قرمز گیلان در فضای باز اقامه می شود

نماز جمعه فردا شهرهای قرمز گیلان در فضای باز اقامه می شود

رشت- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان گفت: نماز جمعه فردا در شهرهای قرمز استان در فضای باز و تنها با پذیرش ۷۰ نمازگزار اقامه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی عصر پنج شنبه در گفتگویی با تشریح چگونگی اقامه نماز جمعه فردا اول مرداد ماه در شهرهای استان گیلان، اظهار کرد: در ادامه همکاری شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با ستاد مدیریت و مقابله با کرونا نماز جمعه فردا اول مرداد در شهرهای قرمز گیلان در فضای باز، با پذیرش ۷۰ نفر برگزار می‌شود.

وی افزود: نماز جمعه فردا در رشت، به امامت آیت الله فلاحتی، امام جمعه رشت و نماینده، ولی فقیه در گیلان در مصلای امام خمینی رشت برگزار خواهد شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان ادامه داد: همچنین نماز جمعه در شهرهای نارنجی گیلان در فضای باز، با پذیرش ۱۰۰ نفر و شهرهای زرد با رعایت فاصله گذاری و دستور العمل‌های بهداشتی اقامه می‌شود.

کد مطلب 5263601

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