توضیحات معاون حقوقی اوقاف در خصوص پلمب اداره ورزش و جوانان کاشان

حجت الاسلام اصغر توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پلمب ساختمان موقوفه اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان اظهار داشت: مسئولان این اداره چندین سال است اجاره موقوفه را پرداخت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه از مدت‌ها قبل در خصوص پرداخت اجاره معوقه ورزش و جوانان با مسئولان این اداره در سطح استان اصفهان و شهرستان کاشان جلساتی را برگزار کردیم، ابراز داشت: این جلسات نیز نتیجه‌ای نداد و در نتیجه برای احیای حقوق موقوفه موضوع را در مراجع قضائی پیگیری کردیم.

حکم قضائی پلمب ساختمان اداره ورزش و جوانان سال ۹۷ صادر شد

معاون امور ثبتی و حقوقی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه در اواخر سال ۹۶ حکم بدوی مبنی بر پلمب این موقوفه صادر شد، ادامه داد: این حکم بدوی درسال ۹۷ در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و اجازه اجرای حکم نیز برای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان صادر شد.

وی با بیان اینکه پس از صدور این حکم نیز جلساتی را با مدیرکل و معاون حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برای رسیدگی به این پرونده برگزار کردیم، اضافه کرد: این جلسات نیز راه به جایی نبرد و پس از چند بار مهلت دادن و در آخرین مرتبه نیز بیش از یک ماه مهلت، حکم قضائی در خصوص این موقوفه اجرا شد.

اداره ورزش و جوانان عزمی برای حل مشکل ندارد

حجت الاسلام توسلی با بیان اینکه پس از پلمب این مرکز اداره اوقاف راهکارهایی را برای حل مشکل ارائه داده است، افزود: این در حالی است که مسئولان اداره ورزش و جوانان عزمی برای حل مشکل ندارند.

وی تصریح کرد: نیت این موقوفه نیز خیرات و مبرات است و اوقاف وظیفه پیگیری تحقق نیت واقف را دارد و در این زمینه شرع و قانون اجازه کوتاهی را نمی‌دهد.