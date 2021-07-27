۵ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۱۱

سی و دومین دوره المپیک - توکیو

والیبال ایران به یک صخره سخت دیگر رسید/ جدال با کانادا برای صعود

تیم ملی والیبال ایران فردا در سومین بازی مرحله گروهی به مصاف تیم کانادا خواهد رفت و در صورت پیروزی برابر این تیم صعود خود به مرحله بعد را قطعی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در سومین بازی مرحله گروهی خود فردا (چهارشنبه) از ساعت ۴:۳۰ مقابل کانادا صف آرایی خواهد کرد. ملی پوشان پس از شکست تیم‌های لهستان و ونزوئلا با ۲ پیروزی و ۵ امتیاز بعد از ژاپن به دلیل تفاضل یک امتیاز در جایگاه دوم گروه خود ایستادند.

ملی پوشان فردا کار سختی مقابل کانادا خواهند داشت. شاگردان هوگ در کانادا هنوز موفق به کسب پیروزی نشده اند و در صورت شکست مقابل ایران امیدهایشان برای صعود بسیار کم خواهد شد. به همین دلیل کانادایی‌ها برای فرار از حذف با تمام قوا مقابل ایران صف آرایی خواهند کرد.

شاگردان ولادیمیر الکنو در تیم ایران نیز در صورت سومین پیروزی مقابل کانادا صعودشان را به مرحله بعد قطعی خواهند کرد. از هر گروه چهار تیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد. در جدول رده بندی والیبال ابتدا تعداد پیروزی اهمیت دارد و سپس امتیاز لحاظ می‌شود.

جدول گروه ایران در پایان دیدارهای دوم

ساناز سلیمان آبادی

    • سیاوش IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
      چه ببرین ، چه ببازین باعث افتخارین 😍😍

