والیبال ایران به یک صخره سخت دیگر رسید/ جدال با کانادا برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در سومین بازی مرحله گروهی خود فردا (چهارشنبه) از ساعت ۴:۳۰ مقابل کانادا صف آرایی خواهد کرد. ملی پوشان پس از شکست تیم‌های لهستان و ونزوئلا با ۲ پیروزی و ۵ امتیاز بعد از ژاپن به دلیل تفاضل یک امتیاز در جایگاه دوم گروه خود ایستادند.

ملی پوشان فردا کار سختی مقابل کانادا خواهند داشت. شاگردان هوگ در کانادا هنوز موفق به کسب پیروزی نشده اند و در صورت شکست مقابل ایران امیدهایشان برای صعود بسیار کم خواهد شد. به همین دلیل کانادایی‌ها برای فرار از حذف با تمام قوا مقابل ایران صف آرایی خواهند کرد.

شاگردان ولادیمیر الکنو در تیم ایران نیز در صورت سومین پیروزی مقابل کانادا صعودشان را به مرحله بعد قطعی خواهند کرد. از هر گروه چهار تیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد. در جدول رده بندی والیبال ابتدا تعداد پیروزی اهمیت دارد و سپس امتیاز لحاظ می‌شود.