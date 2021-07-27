آغاز واکسیناسیون فرهنگیان آذربایجان شرقی طی روزهای آتی

سیمین خیاط زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نارنجی رو به قرمز در اکثر شهرستانهای استان آذربایجان شرقی گفت: شهرستان میانه نیز از وضعیت قرمز عبور کرده است.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: در حال حاضر، با افزایش موارد بستری روزانه و درصد مثبت شناسایی شده از نمونهها، در روزهای آتی نیز، آمار فوتیهای ناشی از کرونا نیز افزایش خواهد یافت.
وی از روند خوب واکسیناسیون و تأمین کافی واکسن کرونا خبر داد و افزود: در حال حاضر تزریق واکسن به گروه سنی ۵۵ و بالاتر در استان هستیم.
خیاط زاده بیان کرد: افراد جا مانده از تزریق واکسن در گروههای سنی، با مراجعه به سامانه میتوانند از طریق نوبت گیری، واکسن خود را دریافت کنند و امکان انتخاب مرکز برای تزریق واکسن نیز وجود دارد تا دیگر منتظر پیامک نباشند.
وی گفت: در حال حاضر با بررسیهای انجام شده، بیماران بستری شده مبتلا به کرونا در بیمارستانها، افرادی هستند که تاکنون واکسن کرونا دریافت نکرده و نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی اعم از استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی بی توجه بودند.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: در چند هفته آتی تزریق واکسن فرهنگیان آغاز خواهد شد و از سویی برنامه تزریق واکسن به گروههای پرخطر اعم از رانندگان تاکسی و اتوبوسهای شهری نیز انجام خواهد گرفت.
وی در پایان به عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی مردم اشاره کرده و گفت: تزریق واکسن با پوشش ۸۵ درصدی در گروههای سنی بالاتر انجام گرفته است اما در حال حاضر نگرانی ما از گروههای سنی پایینتر است که شیوع ویروس کرونای دلتا در این گروههای سنی بیشتر رخ میدهد.
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