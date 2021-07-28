تولید انبوه واکسن کرونای رازی کووپارس از شهریور

مسعود سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واکسن رازی کووپارس بدر مراحل پایانی فاز دوم مطالعات بالینی قرار دارد و طی چند روز آینده به اتمام می‌رسد.

وی با بیان اینکه گزارش فاز دوم را برای سازمان غذا و دارو ارسال می‌کنیم از تأیید وارد فاز سوم خواهیم شد، تصریح کرد: احتمالاً هفته چهارم مرداد جاری بتوانیم فاز سوم کارآزمایی واکسن رازی کووپارس را آغاز می‌کنیم.

مدیر اپیدمیولوژیک واکسن رازی کووپارس با بیان اینکه در فاز دوم به ۵۰۰ داوطلب واکسن تزریق شد، بیان کرد: در فاز سوم کارآزمایی واکسن رازی کووپارس نیز ۵۵ هزار نفر واکسن دریافت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات حیوانی این واکسن در مرداد ماه سال ۹۹ به پایان رسید و بعد از انجام آزمایش‌های بسیار زیاد وارد فاز انسانی شدیم.

سلیمانی گفت: نتایج فازهای اول و دوم واکسن رازی کووپارس نشان داد که این واکسن مؤثر و بی‌خطر است.

وی متذکر شد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بعد از تأیید نتایج فاز سوم کارآزمایی از شهریور ماه تولید انبوه این واکسن شروع می‌شود و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.