۷۵۰ زندانی کرمانشاهی آموزش های مهارتی دیده اند

به گزارش خبرنگار مهر یاور محمدی بعد از ظهر امروز در نشست خبری مجازی با اشاره به لزوم رعایت دستورالعمل‌های کرونایی، اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته و شیوع کرونا در کشور، سازمان فنی و حرفه‌ای کرمانشاه کارگاه‌های مهارتی خود را تنها سه ماه در سال ۹۹ فعال کرد.

وی افزود: آموزش‌های مجازی در حوزه فعالیت‌های رسمی مثل دانشگاه، آموزش و پرورش که انتقال دانش قابل اجرا است امکان پذیر بوده ولی کارهای فنی و حرفه‌ای با توجه به کار با ابزار و تجهیزات نیازمند حضور مستقیم فرد بوده، به دلیل اینکه مهارت‌های عملی به راحتی قابل انتقال نیست کیفیت یادگیری و اثر بخشی را پایین می‌آورد.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: با همکاری کارشناسان فنی و حرفه‌ای رشته‌هایی را که امکان آموزش آنلاین و مجازی بود را مشخص و متناسب با آن رشته از طریق فضای مجازی آموزش‌های لازم ارائه شده است.

وی گفت: برای تأمین هزینه‌های آموزش مجازی خصوصاً بستر سازی آن، خرید تجهیزات و فراهم کردن زمینه‌های آموزش مجازی، خرید خوبی انجام شده که بتوان نسبت به سال ۹۹ آموزش‌های مجازی به صورت گسترده انجام بگیرد.

محمدی بیان کرد: حوزه مد نظر دیگر در سال ۹۹ پادگان‌های نظامی بود که با توجه به فرمان مقام معظم رهبری که هر فردی در دوره خدمت سربازی حرفه مهارتی را باید بیاموزد، تعاملات خوبی با واحدهای نظامی استان کرمانشاه داشته و بر اساس تفاهم نامه دوره‌های گسترده‌ای در پادگان‌ها و نیروهای انتظامی انجام و از مربی‌ها، تجهیزات و افراد نیروی انتظامی استفاده و فنی و حرفه‌ای هم کمک‌هایی در حوزه کارشناسی، مدیریتی و مشاوره‌ای را داشته که جز استان‌های برتر با آموزش حدود یک هزار و هفتصد نفر در رابطه با تعهد به آموزش شده است.

وی گفت: حوزه بعدی در مورد سکونت گاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینان که در استان کرمانشاه زیاد است و شهرهایی مثل جوانرود، روانسر، سنقر، کنگاور و هرسین که از آموزش‌ها محروم بوده با همکاری استانداری و شهرداری‌های هر شهر آموزش‌های مهارتی به افراد و سرپرستان خانوارها انجام شده است.

محمدی گفت: واحدهای صنفی کرمانشاه که با همکاری اتاق اصناف بخش قابل توجهی از افراد که حدود ۸۳۰ نفر را که جویای مهارت بوده را آموزش دادیم که به کار بگیرند.

وی بیان کرد: در حوزه زندان‌ها هم یک فرد به لحاظ بحث اجتماعی نمی‌تواند به راحتی شغل به دست آورده که با همکاری اداره زندان‌ها در سال گذشته حدود ۷۵۰ نفر آموزش مهارتی در زندان دیده‌اند.