صفحه رسمی رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با عید سعید غدیر خم، صفحه رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام آغاز به کار کرد.



شناسه کاربری ejeii_org@ تنها شناسه کاربری رسمی رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام است و سایر صفحات مشابه مربوط به ایشان نیست.

در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه کاربران فضای مجازی از طریق این صفحه ضمن آگاهی از اخبار و مواضع رئیس دستگاه قضا، می‌توانند با ارائه نقش دیده بانی؛ نظرات پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنند که موارد مطرح شده در این صفحه به سمع و نظر رئیس دستگاه قضا برسد.

صفحه رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام، در اولین پست کلیپی را منتشر کرده است که در آن حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای فرازی از نهج‌البلاغه را قرائت می‌کند.

"بسم‌الله الرحمن الرحیم

در خصوص امر قضا و عدالت مطالب و توصیه‌های فراوانی وجود دارد

یکی از سندهای مهم در این زمینه، فرمان حضرت امیر المومنین (ع) به جناب مالک اشتر است

در این فرمان و برخی نامه‌های حکومتی دیگر، حضرت چند نکته مهم را مورد تاکید قرار می‌دهند؛

آنچه باعث روشنی چشم والیان است برقراری عدالت در شهرهاست

با مردم، فروتن، نرم‌خو و همواره گشاده‌رو باش و به همگان به یک چشم بنگر

تا بزرگان در تو طمع حیف و میل نداشته باشند و ضعیفان از عدالت مأیوس نگردند

که خدای متعال از شما بندگان و از خرد و درشت کارهایتان و از آشکار و نهان آن سوال خواهد پرسید

بخشی از عهدنامه مالک اشتر و نامه به محمد بن ابی بکر والی مصر"