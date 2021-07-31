به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، مهران شاهین طبع پس از شکست تیم ایران مقابل فرانسه گفت: فرانسه تیم بسیار خوبی است و بازیکنانش در لیگهای معتبر بازی میکنند. بازی با این تیم متعادل بود و اگر آسیب دیدگی حامد و برخی از بازیکنان نبود شرایط بهتری داشتیم.
وی تاکید کرد: به جز آمریکا مقابل تیم چک و فرانسه بازی متعادلی انجام دادیم.
شاهینطبع تصریح کرد: بازیکنان فرانسه خیلی سریع بازی میکردند و عملکرد خیلی خوبی مقابل این تیم داشتیم.
وی افزود: بسکتبال قابل مقایسه با هیچ رشتهای نیست و باید برای رسیدن به نتیجه تلاش کرد.
سرمربی تیم ملی در خصوص کمبود بازی های تیم ملی در طول سال تصریح کرد: تمام تیمها بازیکنانشان همیشه درحال بازی هستند و در شرایط مسابقه هستند. مثل ژاپن و چین و دیدید که ژاپن در این بازی ها چه نتایجی کسب کرد.
وی خاطرنشان کرد: سعی کردیم در این مسابقات بازیهای با کیفیتی انجام دهیم و عملکرد مان قابل قبول بود.
شاهین طبع در مورد کناره گیری نیکخواه بهرامی از بازی در تیم ملی نیز گفت: اطلاعی از خداحافظی صمد ندارم.
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