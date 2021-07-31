به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده اظهار داشت: در حوزه تربیتی برخی مفاهیم دین مبین اسلام سازنده و انسان‌ساز هستند اما با تفسیرهای غلطی که برخی دین‌داران می‌کنند، آن را به یک امر ضد تربیتی تبدیل می‌کنند. برای مثال مفهوم صبر مفهوم مؤثری است و به معنی پایداری در راه هدف، قوی بودن در مقابل گناه، نلرزیدن در مقابل مشکلات و سست نبودن در طاعت و بندگی خدا است و برخی آن را به سکوت، انزوا و تسلیم تعبیر می‌کنند که بسیار مخرب است.

وی بیان داشت: همچنین توکل، مفهومی سازنده در دین مبین اسلام است اما گاهی با تعبیر برخی از مؤمنان تبدیل به ضد دین و ضد تربیت می‌شود. توکل به معنی حرکت، تلاش، مسئولیت‌پذیری با اتکا به خدا، قرار دادن اراده تحت اراده الهی و انجام کارها با ایمان به نصرت خدا است اما گاهی این مفهوم را به بهانه‌جویی، عافیت‌طلبی، تلاش نکردن، دست روی دست گذاشتن و بی‌مسئولیتی تعبیر می‌کنند. مفهوم قضا و قدر نیز از مفاهیمی است که برداشت درست از آن جنبه تربیتی دارد و برداشت نادرست آن می‌تواند جنبه مخربی داشته باشد.

عبادی زاده اضافه کرد: ما باید نسبت به شناخت مفاهیم دین در حوزه تربیت دقت کنیم و این مسئولیت عالمان دینی است که مفاهیم سازنده‌ای که می‌تواند در تربیت انسان مؤثر باشد را برای جوانان تبیین کنند تا گرفتار سوءبرداشت‌های نادرست نشوند.

امام جمعه بندرعباس ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در حوزه تربیت جوانان و نوجوانان مضر است، این است که دین را محدود کنیم. برخی کاری به مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام ندارند و به مسائل عبادی خود سرگرم هستند، این تمام دین نیست و انسان خوردن و خوابیدن و لذت را هم می‌تواند در دایره دین انجام دهد. امام محمدباقر (ع) فرمودند: «الدّینُ واسِعٌ، ولکِنَّ الخَوارِجَ ضَیَّقوا عَلی انفُسِهِم مِن جَهلِهِم؛ دین، گسترده است؛ ولی خوارج به خاطر نادانی خود، آن را بر خویش تنگ ساختند».

عبادی زاده افزود: سهل‌انگاری و افراط‌گرایی دو لبه نادرست مسائل تربیتی و پیمودن راه خدا هستند. به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) کندروی برای روح انسان زین آور است و تندروی نیز موجب فساد می‌شود. توجه به مستحبات و غفلت از واجبات از نمونه‌های افراطی‌گری در مسائل دینی است. برای مثال خیلی از متدینین هزینه‌های بسیاری برای رفتن به مکه و مشهد و کربلا صرف می‌کنند و این در حالی است که از واجباتی چون خمس و زکات غفلت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان عنوان کرد: الحمدالله شرایط ما هرسال در غدیر بهتر شده و مؤمنین بیشتر پای‌کار می‌آیند. امسال نیز فضای خوبی در استان حاکم شد و اطعام غدیری خوبی داشتیم و اهتمام مردم نسبت به غدیر افزایش یافته است. امیدوارم با فرهنگ‌سازی بیشتر، غدیر بتواند جایگاه خود را پیدا کند. رسالت ما در غدیر این است که جلوی کج روی و کج‌اندیشی در تبیین حقیقت غدیر را بگیریم. اگر فرهنگ غدیر در جامعه گسترش یابد قطعاً می‌توانیم جامعه‌ای علوی داشته باشیم.

عبادی زاده ضمن تبریک روز مباهله در هفته جاری، اظهار کرد: ما در مباهله نقش سازنده نیروهای انسانی را به رخ دشمن کشیدیم. تأکید و تمرکز قرآن کریم در آیه مباهله نیز بر روی نیروهای انسانی است که می‌توانند در گسترش اسلام ایفای نقش داشته باشند. امروز نیز می‌توانیم این درس را بگیریم که برای ساختن جامعه نیاز به عناصر سازنده داریم تا در مقابل دسیسه‌های دشمنان قرار بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان بیان کرد: حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد، نیروی دریایی راهبردی را در عمل به دنیا نشان داد. حضور این نیرو در رژه سن‌پترزبورگ و دریاهای آزاد افتخارآمیز و بی‌سابقه بود و پیامی را به دشمنان صادر کرد که انقلاب اسلامی، انقلابی مقتدر است و جلوی انحصارگرایی آمریکایی‌ها گرفته شد. پیغام ما برای دوستانمان در منطقه این است که جمهوری اسلامی و ظرفیت‌های آن در کنار ظرفیت‌های کشورهای اسلامی، بدون حضور آمریکایی‌ها و غربی‌ها می‌تواند در ارتقای امنیت دریایی در منطقه و فرامنطقه مؤثر باشد.

وی عنوان کرد: آمریکایی‌ها ۲۰ سال در افغانستان برای درست کردن آن و تبدیلش به یک الگو در منطقه مستقر شدند و امروز می‌بینیم که در حال رفتن هستند. پیام من به غرب‌گرایان و روشنفکران غرب‌گرا که فکر می‌کنند مشکلات ما در کشور به‌وسیله آمریکایی‌ها حل می‌شود و قدر امنیت داخلی خود را نمی‌دانند، این است که افغانستان را ببینید و عبرت بگیرید. دستاورد آمریکا در افغانستان، عراق، لیبی و کشورهایی که حضور داشته، چه بوده است؟ نباید به آمریکایی‌ها و وعده‌های توخالی‌شان متکی نباشیم.

امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری بهترین دستاوردی که دولت گذشته برای ما داشت این بود که جامعه و مردم و دولتمردان و همه فهمیدند که اعتماد به آمریکایی‌ها در مذاکرات راه‌حل نیست. تجربه تلخی بود که باید اتفاق می‌افتاد تا ملت ما بدانند که آمریکایی‌ها قابل‌اعتماد نیستند. کشوری که یک بار عهدنامه‌ای را می‌شکند چه تضمینی وجود دارد که عهدنامه دیگری را نشکند؟