به گزارش خبرنگار مهر، علی صحبت لو ظهر امروز در جمع در محل دارالقرآن کریم شهر زنجان افزود: طرح دورههای تربیت معلم روخوانی و روانخوانی و تربیت معلم تجوید قرآن در جهت استمرار روند طراحی و اجرای نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن کریم و ایجاد زمینه برای پرداختن به فراگیری فنون آموزش و تدریس قرآن با هدف شناسایی و تربیت نیروهای مستعد و توسعه آموزشهای عمومی قرآن و تکمیل نیروهای مراکز قرآنی استان اجرا میشود.
وی یادآورشد: در این طرح دوره روخوانی شامل 116 ساعت و دوره تجوید 120 ساعت است.
صحبتلو اظهار کرد: در این دورهها دروس اصول و قواعد تدریس قرآن (علمی و عملی) آموزش قرائت، تجوید و روخوانی قرآن آموزش داده خواهد شد.
وی یادآور شد: احکام خانمها و آقایان، ترجمه و تفسیر سور منتخب قرآن، قصص قرآن و آداب و اخلاق معلمی در این دورهها تدریس میشود.
صحبت لو در پایان تصریح کرد: در این طرح تاکنون تعداد 60 دوره در سطح استان برگزار شده و همه پذیرفتهشدگان در دورهها در طرح (نهضت قرآن آموزی) مشغول به تدریس هستند.
