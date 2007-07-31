  1. استانها
۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۳۴

دوره تربیت مربیان متخصص قرآن در استان زنجان برگزار می‌شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دارالقرآن الکریم این استان از اواخر تابستان جاری اقدام به برگزاری دوره تربیت مربیان متخصص قرآنی در استان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صحبت‌ لو ظهر امروز در جمع در محل دارالقرآن کریم شهر زنجان افزود: طرح دوره‌های تربیت معلم روخوانی و روان‌خوانی و تربیت معلم تجوید قرآن در جهت استمرار روند طراحی و اجرای نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن کریم و ایجاد زمینه برای پرداختن به فراگیری فنون آموزش و تدریس قرآن با هدف شناسایی و تربیت نیروهای مستعد و توسعه آموزش‌های عمومی قرآن و تکمیل نیروهای مراکز قرآنی استان اجرا می‌شود.

وی یادآورشد: در این طرح دوره روخوانی شامل 116 ساعت و دوره تجوید 120 ساعت است.

صحبت‌لو اظهار کرد: در این دوره‌ها دروس اصول و قواعد تدریس قرآن (علمی و عملی) آموزش قرائت، تجوید و روخوانی قرآن آموزش داده خواهد شد.

وی یادآور شد: احکام خانم‌ها و آقایان، ترجمه و تفسیر سور منتخب قرآن، قصص قرآن و آداب و اخلاق معلمی در این دوره‌ها تدریس می‌شود.

صحبت لو در پایان تصریح کرد: در این طرح تاکنون تعداد 60 دوره در سطح استان برگزار شده و همه پذیرفته‌شدگان در دوره‌ها در طرح (نهضت قرآن آموزی) مشغول به تدریس هستند.

