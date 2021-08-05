توسعه اطراف حرم مطهر شاهچراغ (ع) اولویت شورای ششم شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی صبح پنجشنبه در آئین تحلیف ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: یکی از اولویت‌های ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز ساماندهی اطراف حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) است که این موضوع باید به عنوان اولویت در دستور کار منتخبین مردم در ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز قرار گیرد.

وی افزود: یکی از اهداف ایجاد شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها تقویت پایه‌های مردم‌سالاری دینی و امید است که شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این راستا تلاش وافری داشته باشد تا بتواند پایه‌های مردم سالاری دینی را در شهر شیراز تقویت کند.

رحیمی عنوان کرد: انتخاب شهردار از جمله وظایف مهمی است که برعهده شورای اسلامی شهر شیراز از این رو باید تلاش وافری در راستای انتخاب شهرداری توانمند در راستای توسعه شهر شیراز در شورای شهر انجام شود.

به گفته این مقام مسئول باید از نهاد شورای شهر نیز صیانت شود تا از رأی مردم حفاظت گردد.