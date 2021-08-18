افزایش ۷ برابری مبتلایان کرونا در اردبیل

شهرام حبیبزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شمار بیماران بستری کرونایی در استان اردبیل به ۸۱۰ نفر رسیده که یک آمار تکاندهنده در پیکهای پنجگانه بوده به گونهای که روزانه ۱۰ تا ۱۵ نفر در استان اردبیل قربانی کرونا میشوند.
وی تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا در استان اردبیل بیش از دو هزار و ۲۷ نفر جان باختند که آمار تأملبرانگیزی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به افزایش ۱۵۰ تخت جدید به تعداد تختهای بیمارستانهای استان و ضرورت راهاندازی بیمارستانهای سریع الاحداث و صحرایی را یادآور شد و گفت: اگر این روند بیماری کرونا تشدید شود، ما حتی در راهروهای بیمارستانها نیز امکان جا دادن بیماران را نخواهیم داشت.
حبیبزاده افزود: روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر در مراکز درمانی و ۳۰ هزار نفر در مراکز ۲۴ ساعت تشخیصی کرونا مراجعه کرده و خدمات سرپایی دریافت میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در حال حال بیش از ۳۰ هزار نفر مبتلای کرونا در استان اردبیل با احتساب خانوادههای آنها عامل انتشار این ویروس هستند که به عنوان بمب متحرک در مناطق مختلف استان به شیوع ویروس دلتا کرونا کمک میکنند.
حبیبزاده اضافه کرد: در حال حاضر از صد درصد ظرفیت بیمارستانهای استان برای مقابله با این بیماری استفاده میکنیم به طوری که در برخی از مناطق استان از ظرفیت مدارس، سالنهای ورزشی و حتی بیمارستانهای صحرایی دایر شده نیز برای ارائه خدمات استفاده میشود.
وی عامل اصلی انتشار ویروس را در یک ماه اخیر دورهمیها، عروسیها و مراسم عزاداریهای برگزار شده در مناطق مختلف اعلام کرد و ادامه داد: با تلاش و پیگیریهای انجام شده مقرر است تا از ظرفیت همه دستگاههای استان در جهت کنترل بیماری کرونا استفاده کنیم که در این زمینه تلاش بر آرام شدن وضعیت کرونایی در استان است.
حبیبزاده بیان کرد: ما در حال حاضر از نظر تخت و اکسیژن با کمبود شدید در مراکز بیمارستانی روبهرو هستیم و تعطیلات چند روزه در صورتی مؤثر خواهد بود که مردم پروتکلهای بهداشتی به ویژه زدن ماسک را از درب منزل انجام دهند تا بیش از این شیوع بیماری را شاهد نباشیم.
وی به نارضایتی برخی از مراجعین به مراکز درمانی به ویژه بیمارستان امام خمینی اشاره کرد و گفت: ما چارهای جز تزریق دارو برای برخی از افراد و قرنطینه خانگی آنها نداریم چرا که بیش از ظرفیت مراکز درمانی در حال حاضر در بیمارستانها بستری کرونایی داریم و امیدواریم در روزهای آینده با جدی گرفتن دستورالعملها، توصیههای پزشکان و عدم حضور هموطنان در آئینهای تجمعی شرایط بحرانی را به سرعت سپری کنیم.
حبیبزاده در ادامه سخنان خود به شدت گرفتن واکسیناسیون گروههای سنی مختلف نیز اشاره کرد و افزود: با راهاندازی پنجمین مرکز تجمیعی در مصلای اردبیل، تزریق واکسن برای بیماران کرونایی در اردبیل و سایر شهرها به سرعت در حال انجام است و در شهر اردبیل بیش از ۱۶۰ هزار دوز واکسن کرونا در بین گروههای سنی تزریق شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: امیدواریم با تأمین نیاز استان به واکسن کوو ایران برکت و سایر واکسنهای وارداتی سرعت واکسیناسیون نیز بیش از گذشته افزایش پیدا کند.
وی با قدردانی از پلیس راه استان در کنترل شش مبادی ورودی استان در روزهای اخیر با اعلام ممنوعیت تردد در بین استانها و عدم ورود مسافران به محدوده استان تصریح کرد: این اقدامات میتواند به کنترل این بیماری و جلوگیری از شیوع آن بیش از گذشته کمک کند.
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