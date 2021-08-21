به گزارش خبرنگار مهر، پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ از سوم شهریورماه سال جاری آغاز می‌شود و کاروان ایران برای این رقابت‌ها از روز ۲۵ مرداد به توکیو اعزام شدند، اصفهان با سه سهمیه بازیکن در بین ۶۲ ورزشکار و یک مربی در کاروان پارالمپیک ایران یکی از استان‌های قدرتمند ایران محسوب می‌شود.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر (دو سهمیه)

دانیال ذاکری و ایمان بگ زاده نمایندگان اصفهان در تیم ملی بسکتبال با ویلچر هستند، تیمی که در سال‌های اخیر عملکرد خیره کننده‌ای داشته و تا چهارمی جهان نیز پیش رفته است، آنها بعد از سال‌ها رقبایی مثل استرالیا و ترکیه را در مسابقات آسیایی و جهانی شکست داده‌اند و به گفته ذاکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر آنها در رؤیای کسب سکو پارالمپیک هستند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان برای نخستین بار در پارالمپیک ۲۰۰۴ آتن شرکت کرد و توانست در مکان نهم قرار گیرد و چهار سال بعد در رقابت‌های پارالمپیک ۲۰۰۸ پکن با یک پله صعود نسبت به دوره قبل در جایگاه هشتم قرار گرفت.

مردان بسکتبال با ویلچر ایران در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو با ایستادن در جایگاه دهم به کار خود پایان دادند، تیم ملی کشورمان پس از این بازی‌ها، در رقابت‌های جهانی آلمان خوش درخشید و توانست با شش پله صعود نسبت به پارالمپیک ریو، در رده چهارم جهان قرار گیرد.

مردان بسکتبال با ویلچر در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۹ تایلند با غلبه بر تیم ژاپن در جایگاه سوم مسابقات ایستادند تا در کنار کسب مدال برنز این مسابقات، سهمیه بازی‌های توکیو را به دست آورند و برای چهارمین بار راهی پارالمپیک شوند.

تیم ملی والیبال نشسته کشورمان پس از کسب سهمیه توکیو، در بازی‌های پا را آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۹ تایلند عنوان قهرمانی را از آن خود کردند، تیم والیبال نشسته مردان ایران با شش مدال طلا به عنوان پرافتخارترین تیم ایران در پارالمپیک به شمار می‌آید و با اعلام سازمان جهانی پا را والیبال و آخرین رنکینگ منتشر شده، برای سی اُمین سال متوالی در جایگاه نخست رنکینگ دنیا قرار گرفت.

دو و میدانی (یک سهمیه)

علیرضا مختاری تک نماینده دوومیدانی اصفهان در پارالمپیک توکیو است، در بازی‌های آسیایی ۲٠۱۴ کره‌جنوبی در پرتاب وزنه و پرتاب دیسک دو مدال طلا، در سال ۲۰۱۵ در مسابقات جهانی قطر مقام چهارم و کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو را و در سال ۲۰۱۶ در مسابقات آسیا و اقیانوسیه مدال طلای پرتاب دیسک و مدال نقره در پرتاب وزنه در مسابقات آسیا و اقیانوسیه از جمله موفقیت‌های مختاری است.

مختاری همامی در المپیک ۲۰۱۶ ریو شرکت کرد، اما به دلیل فوت مادرش، مقام چهارم را به دست آورد و بعد از آن در مسابقات جهانی ۲٠۱۷ شرکت کرد و در بازی‌های جاکارتای اندونزی در رشته پرتاب وزنه و دیسک شرکت کرد و در پرتاب دیسک مدال برنز و در پرتاب وزنه طلا گرفت و رکورد جهان را شکست او در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ لندن نیز مدال برنز گرفت و سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را از آن خود کرد.

دوومیدانی نابینایان و ناشنوایان (یک سهمیه- مربی)

ابراهیم مؤمنی تک سهمیه اصفهان در بین مربیان اعزامی به توکیو است، او در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شش ورزشکار در تیم دوومیدانی نابینایان و ناشنوایان داریم و امید زیادی به کسب دو مدال طلا در پارالمپیک داریم.

این مربی که اولین تجربه پارالمپیکی خود را تجربه می‌کند امید زیادی به درخشش تیم ملی دوومیدانی نابینایان و ناشنوایان در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا سبحانی نیا که طی روزهای گذشته در اردوهای تیم ملی والیبال نشسته حضور داشت و به عنوان اولین اصفهانی این تیم در آستانه اعزام به توکیو بود به دلیل شرایط کلاس بندی پزشکی با بدشانسی به توکیو اعزام نشد.