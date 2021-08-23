به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر میخایف» (Alexander Mikheyev) مدیرعامل شرکت تسلیحاتی که در زمینه صادرات سلاح فعالیت دارد امروز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد جدیدی با ترکیه در زمینه تحویل سامانه موشکی میان بُرد و بلند بُرد «اس -۴۰۰» ساخت کشورش به زودی امضا می‌ شود.

مدیرعامل این شرکت تسلیحاتی روسیه در این باره اعلام کرد: رایزنی‌ ها ادامه دارد و در آخرین مرحله است. ما به زودی رسمی شدن قرارداد با شرکای خود را آغاز خواهیم کرد.

این در حالیست که ۱۷ فروردین ماه وزارت خارجه ایالات متحده از تحریم ریاست صنایع دفاعی ترکیه به همراه ۴ مقام بلندپایه آن از جمله «اسماعیل دمیر» به بهانه «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق [وضع] تحریم‌ها» خبر داد.

وزارت خارجه آمریکا بهانه وضع این تحریم‌ها را ارتباط این مقامات ترکیه با بخش دفاعی و اطلاعاتی روسیه عنوان کرد.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که صنایع دفاعی ترکیه با «شخصی که از طرف یا به نمایندگی از بخشهای دفاعی یا اطلاعاتی دولت فدراسیون روسیه فعالیت می‌کرد، یک معامله چشمگیر انجام داده است».

گفتنی است که آمریکا از همکاری دفاعی و اطلاعاتی ترکیه و روسیه استقبال نمی‌کند؛ به ویژه آنکه اقدام آنکارا در خرید سامانه‌های پدافند موشکی اس -۴۰۰ روسیه با انتقاد تند مقامات واشنگتن و تهدید به وضع تحریم‌ها علیه ترکیه روبرو شد.