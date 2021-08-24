احتمال اعزام نیروهای خدماتی شهرداری به مراسم اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران پس از جلسه علنی امروز شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز آخرین گزارش معاونت‌های شهرداری دوره گذشته ارائه شد، گفت: ۳ دستور دیگر امروز با پیشنهاد نمایندگان بعد از انتخاب کمیسیون‌ها در جلسه آتی تعیین تکلیف می‌شود.

وی درباره وضعیت سلامت مهدی چمران رئیس شورای شهر گفت: در جلسه گذشته کسالتی برای وی عارض شد و تمایل داشتند که در منزل استراحت کنند البته مورد خاصی نبوده اما کادر پزشکی درخواست کردند چکابی در بیمارستان داشته باشند و امروز بعد از چکاب به منزل می‌روند.

سروری درباره اعزام نیروهای خدمات شهرداری به مراسم اربعین حسینی در عراق اظهار داشت: با توجه به انجام واکسیناسیون زمینه برای حضور نیروهای خدماتی به اربعین فراهم است و انشاالله به صورت محدود با هماهنگی دولت عراق اقدامی داشتیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به ورود کشور به پیک ششم کرونا اعزام نیروهای خدماتی ضرورتی دارد یا خیر، گفت: این موضوع با هماهنگی دولت عراق و اعلام نظر ستاد ملی مقابله با کرونا انجام می‌شود هر چه ستاد بگوید به آن عمل می‌کنیم.

نائب رئیس شورای شهر تهران درباره علت تاخیر در برگزاری انتخابات کمیسیون‌ها و اینکه آیا برگزاری این انتخابات منوط به حضور رئیس شورا است گفت: ترکیب بندی احتمالی از سوی چمران ارائه شده و با وجود کسالت پیش آمده برای وی ترجیح دادیم تا کمی صبر کنیم تا در جلسه بعدی این مساله مشخص شود.

