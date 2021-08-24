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۲ شهریور ۱۴۰۰، ۱۶:۰۵

تاریخ، چیستی و کلیات مسائل اکنون بررسی می‌شود

تاریخ، چیستی و کلیات مسائل اکنون بررسی می‌شود

نشست «درباره تاریخ، چیستی و کلیات مسائل اکنون» با حضور اساتید و کارشناسان حوزه تاریخ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت موسسه فرهنگی اکنون در ادامه سلسله نشست‌هایی با موضوع «اکنون و مسائل آن» نشست «درباره تاریخ، چیستی و کلیات مسائل اکنون» برگزار می‌شود.

سخنرانان این نشست داریوش رحمانیان حسینعلی نورزی حسین مصباحیان هستند و به ترتیب درباره موضوعات ملاحظاتی تاریخی درباره اکنون و فرایند شکل گیری موسسه اکنون، کاربست ها و کارپروژه های معناشناسی واژه اکنون و تاملاتی پیرامون مسائل اکنون و نسبت اکنون با زمان سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز چهارشنبه ۳ شهریور، ساعت ۱۶ تا ۱۸ لینک به صورت مجازی برگزار می‌شود.

لینک پیوستن به نشست عبارتست از: https://us02web.zoom.us/j/81429135636

کد مطلب 5288389

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