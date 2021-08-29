پیک پنجم تمام شدنی نیست/ هر ۳ دقیقه یک مرگ کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو ماه از شروع پیک پنجم کرونا در کشور می‌گذرد و همچنان نیز ادامه دارد. در حالی که طول مدت پیک‌های قبلی خیلی کمتر بود. اما ویروس دلتا قصد رفتن ندارد و همچنان قربانی می‌گیرد.

البته آن طور که دست اندرکاران حوزه سلامت ادعا می‌کنند، میزان مرگ و میر در پیک پنجم نسبت به پیک چهارم بیشتر نیست و فقط موارد ابتلاء افزایش یافته است. اما، با این حال به نظر می‌رسد که در پیک پنجم بیشتر از پیک‌های قبلی، آمار روزانه مرگ و میر بالا است.

ویروس دلتا از استان‌های شرقی و جنوب شرقی کشور شروع شد و در نهایت ظرف مدت کمتر از دو هفته کل کشور درگیر این ویروس شد و همچنان نیز شاهد تاخت و تاز دلتا در کشور هستیم. تا جایی که موارد ابتلاء و مرگ در همین پیک پنجم رکورد زده است.

سید علی دهقان منشادی متخصص بیماری‌های عفونی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هنوز مشخص نیست ما به قله پیک پنجم رسیده‌ایم یا نه ولی از آمارهای کشوری و شواهد موجود، وضع اغلب بیمارستان‌ها در چند روز اخیر ثابت مانده یا رو به کاهش است.

وی تاکید کرد: باید دید آثار تعطیلات اخیر در روزهای آینده چگونه خواهد بود. واقعیت این است که ما در بیمارستان امام خمینی از فروردین ۱۴۰۰ تا کنون تقریباً جز یک وقفه کوتاه بین پیک‌های چهارم و پنجم، کاملاً زیر بار کووید ۱۹ بوده‌ایم، درست زمانی که مراجعات غیر کرونایی هم ادامه داشت.

دهقان منشادی با عنوان این مطلب که شدت دو پیک آخر قابل مقایسه با سال گذشته نیست، به وضعیت بیماران کرونایی در بیمارستان امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: تعداد بستری‌های ما از مرز ۱۶ هزار بیمار هم گذشت. در پیک پنجم روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تریاژ تنفسی و ۸۰ تا ۱۰۰ مورد بستری روزانه در کنار ۵۰۰ بیمار بستری موجود در بخش‌های کووید ۱۹ داریم.

در همین حال، خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، با ابراز نگرانی از تکمیل ظرفیت تخت‌های ICU کرونا و غیر کرونا در پیک پنجم، اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از بیماران نیازمند به مراقبت‌های ویژه در نوبت پذیرش هستند ولی متأسفانه به دلیل حجم بالای مراجعات و بیماران بدحال پیک پنجم کووید ۱۹ به شدت با کمبود تخت‌های ویژه مواجهیم.

وی افزود: بستری بیماران نیازمند به خدمات ICU در بخش‌ها با توجه به کمبود جدی نیروی پرستاری علاوه بر افزایش فشار کاری کارکنان، استرس و فشار روحی آنان را در پی بدحال شدن و مرگ احتمالی این بیماران به دنبال خواهد داشت که به ویژه در شرایط کنونی در روحیه و توان کارکنان بسیار اثرگذار است. تمام سعی ما این است فشار بیشتری به بدنه کادر درمانی مجتمع وارد نشود.

مسعود یونسیان اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره اینکه چرا هنوز مرگ و میرهای کرونایی کاهش نیافته است، گفت: افزایش و کاهش مرگ و میرها با حدود دو هفته تأخیر پس از بستری و چهار هفته تأخیر پس از ابتلاء است.

در پیک سوم، تعداد فوتی‌ها به ازای هر یک میلیون نفر، حدود ۶ نفر و در پیک چهارم، این رقم کمتر شد و در پیک پنجم به حدود هفت نفر در یک میلیون نفر رسید.

تعداد موارد ابتلاء به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در پیک چهارم، تقریباً دو برابر پیک سوم و در پیک پنجم، تقریباً دو برابر پیک چهارم بوده است. یعنی کشندگی پیک پنجم بیشتر از کشندگی پیک‌های قبلی نیست و حتی کمتر از پیک سوم است، بلکه تعداد موارد ابتلاء خیلی بالا رفته است.

با تمام این تفاسیر، به نظر می‌رسد طولانی شدن پیک پنجم کرونا که ناشی از قدرت سرایت ویروس دلتا است، میزان مرگ و میرها را افزایش داده و در مرز هر دو تا سه دقیقه یک قربانی، ثابت نگه داشته است.

قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که تعداد بستری‌ها اکنون بالای ۵۰ هزار نفر است و جامعه پزشکی و کادر درمان خیلی تحت فشار هستند، گفت: پزشکان ما مجبورند بیش از چند برابر موارد بستری خدمات به بیماران سرپایی ارائه دهند.

یا توجه به اینکه در برخی استان‌ها به قله پیک پنجم کرونا رسیده‌ایم، پیش بینی می‌شود این پیک هم بالاخره تمام شود. در عین حال، نگرانی برای ورود به پیک ششم بیماری وجود دارد.