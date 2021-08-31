حسین امیری: انتظاری به جز مدال طلا از جوانمردی نداشتیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، حسین امیری بعد از کسب مدال طلای ساره جوانمردی در پارالمپیک ۲۰۲۰ گفت: انتظار ما از ساره جوانمردی کسب مدال طلا بود چون سطح این تیرانداز در حد طلا است. باید بگویم او همچنان می تواند رکورد پارالمپیک را ارتقا بدهد.

سرمربی تیم پاراتیراندازی خاطرنشان کرد: جوانمردی روز شنبه هم در ماده ۵۰ متر خفیف مسابقه دارد و باتوجه به اینکه در پارالمپیک ریو هم در این ماده قهرمان شده است، به طلای او فکر می کنیم زیرا سطح او در حد مدال طلا است.

امیری در خصوص عملکرد نمایندگان تیراندازی ایران در پارالمپیک توکیو افزود: ۸ ماه است روشی را در دستور کار قرار داده ام و با این روش کار کرده ایم. جا دارد از زحمات تک تک اعضای تیم تشکر کنم. حتی از سمیرا ارم هم به خاطر زحماتی که کشید تشکر می کنم.