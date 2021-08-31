ارسال هدایای دفتر مقام معظم رهبری برای چهار قلوهای رباط کریمی

بهادر مهکی در گفت وگو با خبرنگار مهر از دریافت کمک‌های مادی و معنوی دفتر مقام معظم رهبری برای خانواده رباط کریمی که دارای فرزندان ۴ قلو شدند، خبر داد و اضافه کرد: ماه گذشته و پس از ارسال گزارش تسهیل‌گر اداره بهزیستی به دفتر مقام معظم رهبری، شش عدد سکه تمام بهار آزادی به همراه یک جلد قرآن کریم و یک عدد چادر نماز از سوی آن دفتر به این خانواده تحویل شد.

وی افزود: این هدایا، نیز ادامه یافت و چهار نوزاد خواهر امروز، پنجاه میلیون تومان هدایای نقدی دریافت کردند.

مدیر بهزیستی رباط کریم گفت: اداره بهزیستی، علاوه بر ارسال کمک‌های معیشی به منظور حمایت‌های مالی و دریافت مستمری ماهیانه این خانواده محترم تشکیل پرونده داد تا روند حمایت‌های مادی و معنوی سرعت یابد.

بر اساس این گزارش، پیش از این تولد چهار دختر به اسامی «دلوین»، «ویانا»، «دینا» و «مائده» در رباط کریم خبر ساز شده بود.