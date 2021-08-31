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۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۰۳

مدیر بهزیستی رباط کریم خبر داد؛

ارسال هدایای دفتر مقام معظم رهبری برای چهار قلوهای رباط کریمی

ارسال هدایای دفتر مقام معظم رهبری برای چهار قلوهای رباط کریمی

رباط کریم- مدیر بهزیستی رباط کریم از ارسال هدایای دفتر مقام معظم رهبری برای چهار قلوهای متولد شده در این شهرستان خبر داد.

بهادر مهکی در گفت وگو با خبرنگار مهر از دریافت کمک‌های مادی و معنوی دفتر مقام معظم رهبری برای خانواده رباط کریمی که دارای فرزندان ۴ قلو شدند، خبر داد و اضافه کرد: ماه گذشته و پس از ارسال گزارش تسهیل‌گر اداره بهزیستی به دفتر مقام معظم رهبری، شش عدد سکه تمام بهار آزادی به همراه یک جلد قرآن کریم و یک عدد چادر نماز از سوی آن دفتر به این خانواده تحویل شد.

وی افزود: این هدایا، نیز ادامه یافت و چهار نوزاد خواهر امروز، پنجاه میلیون تومان هدایای نقدی دریافت کردند.

مدیر بهزیستی رباط کریم گفت: اداره بهزیستی، علاوه بر ارسال کمک‌های معیشی به منظور حمایت‌های مالی و دریافت مستمری ماهیانه این خانواده محترم تشکیل پرونده داد تا روند حمایت‌های مادی و معنوی سرعت یابد.

بر اساس این گزارش، پیش از این تولد چهار دختر به اسامی «دلوین»، «ویانا»، «دینا» و «مائده» در رباط کریم خبر ساز شده بود.

کد مطلب 5293415

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