جابجایی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا در جنوب سیستان و بلوچستان

جلال الدین قادری در گفت و گو برا خبرنگار مهر، با بیان اینکه کالاهای کشاورزی (صیفی جات) و کالاهای اساسی عمده کالاها جابجا شده این مدت جنوب استان را تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: با وجود شیوع ویروس کرونا هیچ محدودیتی برای ناوگان باری و جابجایی کالا اعمال نشده و نخواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی رانندگان سخت‌کوش و فعالان حوزه حمل و نقل افزود: وضعیت حمل و نقل کالا و بار در جنوب این استان کاملاً عادی و روان است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: از مجموع کالاهای حمل شده این مدت حدود ۵۴۰ هزار تن آن به کالاهای اساسی اختصاص دارد که از مقصد بندر چابهار به سایر نقاط کشور حمل شده است.

قادری تصریح کرد: در حال حاضر ۷۷ شرکت حمل و نقل کالا درجنوب سیستان و بلوچستان با استفاده از ظرفیت ناوگان درون و برون استانی در حال ارائه خدمات به عموم شهروندان هستند.

وی حمل کالا و مایحتاج عمومی مردم را از اولویت اصلی این اداره‌کل عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به پهلوگیری کشتی‌های حامل کالای اساسی و افزایش حجم کالاهای استراتژیک در اسکله شهید بهشتی چابهار و نظر به اهمیت تأمین و حمل به موقع مایحتاج ضروری مردم به اقصی نقاط کشور این اداره کل ضمن برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های مرتبط و تشکل‌های صنفی حمل ونقل کالای استان، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم در این خصوص را انجام داده است.