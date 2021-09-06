جانشین «جعفر سمیعی» مشخص شد/ جزئیات تغییرات در باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر دولت و به دنبال آن انتخاب وزیر جدید ورزش و جوانان شرایط متفاوتی را برای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بوجود آورد تا تصمیمش برای جدایی از این باشگاه را بگیرد.
جعفر سمیعی که اوایل آبان ماه سال گذشته به عنوان یک فرد غیر ورزشی مدیریت باشگاه پرسپولیس را برعهده گرفت، در این مدت مدیریتی بی حاشیه و آرام را داشت و تیم تحت مدیریت او توانست برای پنجمین بار متوالی قهرمان لیگ برتر شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس البته کمترین مشکل را با کادر فنی و بازیکنان داشت و بیشترین دغدغه اش رفع مشکلات اقتصادی و پرداخت بدهیهای سنگین و کمرشکن پرسپولیس به خارجیهای خود بود که انرژی زیادی را از سمیعی گرفت.
فشار روانی ناشی از پرداخت بدهیها برای فرار از محرومیتهای سنگینتر جعفر سمیعی را به فکر جدا شدن از این باشگاه انداخت اما شرایطی که پرسپولیس داشت به وی اجازه نداد زودتر از این تصمیمش را اعلام کند.
با تغییر دولت و آمدن حمید سجادی به عنوان وزیر جدید مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز تصمیمش را عملی کرد و در نشستی که روز شنبه با وزیر ورزش داشتند اعلام کرد دیگر نمیخواهد به فعالیتش ادامه دهد.
در این جلسه اعضای هیأت مدیره باشگاه و حتی وزیر ورزش خواستار ادامه همکاری سمیعی با پرسپولیس میشوند اما وی تاکید میکند که تمایلی به ادامه فعالیت ندارد و از فردا هم به باشگاه نخواهد رفت!
با اصرار سمیعی بر تصمیمی که گرفته است اعضای هیأت مدیره شرایط را برای وزیر ورزش توضیح میدهند و با توجه به در پیش بودن دیدار مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با استقلال تاجیکستان از حمید سجادی میخواهند که سریعاً تصمیمی بگیرد که باشگاه با مشکلات تازه ای مواجه نشود.
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد جمع بندی مسئولان تصمیم گیرنده در مورد باشگاه پرسپولیس این میشود که مجید صدری که عضو هیأت مدیره است و در مدت حضورش کمکهای مالی خوب و گره گشایی را هم به این باشگاه داشته است به عنوان سرپرست یا مدیرعامل مدیریت باشگاه را برعهده بگیرد تا اختلالی در امورات سرخپوشان صورت نگیرد.
با این حال حمید سجادی وزیر ورزش تصمیم گیری نهایی در این مورد را به روزهای آینده موکول میکند و قول میدهد که در دو سه روز آینده تصمیم نهایی در این مورد را بگیرد و تکلیف مدیریت باشگاه را روشن کند. او همچنان اصرار دارد که جعفر سمیعی مدیرعامل سرخپوشان بماند اما مدیرعامل سرخها اصرار دارد که برود.
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