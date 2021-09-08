نرخ باسوادی در اردبیل به بیش از ۹۵ درصد رسیده است

سید غلامحسین گنجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال که جامعه هدف نهضت سوادآموزی است، در آخرین سرشماری رسمی سال ۹۵ میانگین باسوادی در استان بیش از ۹۳.۱ دهم بوده که با ارزیابی جامع در پایان سال گذشته این رقم به ۹۵.۱ دهم رسید.

وی رشد دو درصدی نرخ باسوادی را در پنج سال اخیر یادآور شد و تصریح کرد: ما فاصله کمی را با مطلوبیت آمار در این حوزه داریم و امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به اهداف مورد نظر در پوشش کامل جمعیت بیسواد استان در مسیر باسواد کردن آنها دست پیدا کنیم.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان اردبیل سهمیه امسال نهضت سوادآموزی را هفت هزار و ۷۰۰ نفر در سه پایه سوادآموزی، تحکیم و انتقال اعلام کرد و گفت: امیدواریم با تلاش آموزشیاران و تلاشگران عرصه سوادآموزی به اهداف مورد نظر در سال تحصیلی پیش رو دست پیدا کنیم.

گنجی افزود: در سال تحصیلی جدید همچنین ۷۰۰ نفر با حضور در دوره‌های آموزش و مهارت مکمل از برنامه‌های تدارک دیده شده در این بخش بهره‌مند شده و توانمندی خود را افزایش خواهند داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ثبت‌نام افراد بیسواد برای حضور در کلاس‌های سوادآموزی از مردادماه آغاز شده و تا آخر دی ماه این فرآیند ادامه خواهد داشت و ما در دو مقطع شاهد برپایی کلاس‌های سوادآموزی در طول سال تحصیلی خواهیم بود.

گنجی اضافه کرد: در برخی از مناطق روستایی و محروم آموزشیاران با مراجعه به درب منازل و شناسایی افراد بیسواد سعی می‌کنند خدماتی را به این جامعه ارائه کنند تا همچنان آگاهی‌بخشی و سوادآموزی به عنوان یک کار ارزشی در جامعه معرفی شود.

وی ۱۷ شهریور روز جهانی سوادآموزی را گرامی داشت و بیان کرد: همچنان در کشور روح جهادی در ارتقا سوادآموزی در بین گروه‌های مختلف سنی وجود دارد و امیدواریم هدف‌گذاری‌ها در این بخش به شکل مطلوب به انجام برسد.