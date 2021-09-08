محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از هزار و ۵۳ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۴۴ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۴۹ نفر در بیمارستان های استان بستری هستند و ۲۹۵ نفر در منزل دوره نقاهت خود را طی می کنند.

نوری شادکام با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان های استان افزود: پنج بیمار در ابرکوه، هفت بیمار در اردکان، دو بیمار در اشکذر، دو بیمار در بافق، یک بیمار در بهاباد، دو بیمار در تفت، یک بیمار در مهریز، هشت بیمار در میبد و ۱۸ بیمار در شهرستان یزد شناسایی شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به فوت دو بیمار در شبانه روز گذشته افزود: یک نفر در میبد و یک نفر از ساکنان شهر یزد قربانی کووید ۱۹ شدند.

نوری شادکام تصریح کرد: در حال حاضر ۵۲۲ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد بستری هستند که از این تعداد ۱۱۹ بیمار در بخش مراقبت های ویژه خدمات دریافت می‌کنند.