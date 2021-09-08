محمدرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعاون به معنای همکاری و سود رساندن است، اظهار کرد: توجه به تعاونی‌ها باعث ارتقای رفاه مردم می‌شود.

وی از وجود چهار هزار و ۷۲۵ تعاونی در ۱۴ گرایش مختلف در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: در این راستا ۷۵ درصد تعاونی‌ها در استان غیر فعال هستند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در این میان علت انحلال و غیر فعال بودن تعاونی‌ها در استان طی سالجاری با قوت بیشتری پیگیری و رصد خواهد شد.

انصاری با بیان اینکه در استان یک هزار و ۲۷۹ تعاونی فعال است، ابراز داشت: تنها ۲۵ درصد تعاونی‌ها در استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه تعاونی‌ها در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند، افزود: تقویت تعاونی‌ها باعث ارتقای اقتصاد در جامعه می‌شود.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه تعاون یکی از بخش‌های تأثیرگذار در توسعه اقتصادی ملی است، یاد آور شد: باید به توسعه تعاونی‌ها در استان توجه شود.