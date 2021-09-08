به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهی راد پیش از ظهر چهار شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: تهیه ۱۲ هزار بسته در قالب آئین «شور عاطفه‌ها» برای توزیع در بین دانش آموزان نیازمند تحت حمایت این نهاد پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی ادامه داد: امسال شور عاطفه‌ها باهدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند تحت حمایت این نهاد از ۲۰ شهریور تا ۱۱ مهرماه برگزار می‌شود.

وی افزود: رویکرد اصلی شور عاطفه‌ها در سال جاری، کمک به تهیه و تأمین تبلت یا گوشی هوشمند برای دانش آموزان نیازمند باهم افزایی و مشارکت مردم و خیرین است.

الهی راد بیان داشت: سال گذشته مردم خراسان شمالی ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی تصریح کرد: هزار و ۲۰۲ زن سرپرست خانوار در خراسان شمالی تحت پوشش کمیته امداد بوده و از خدمات فرهنگی و آموزشی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد خانوارهای خراسان شمالی تحت حمایت هستند، گفت: ۱۱۹ هزار و ۲۴۵ نفر معادل ۱۴ درصد جمعیت استان زیرپوشش حمایت کمیته امداد قرار دارند.

الهی راد گفت: ۴۲۰ سری جهیزیه به ارزش ۱۵ میلیون تومان که شامل ۵ قلم کالا اساسی زندگی بود، به زوج‌های جوان اهدا شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی علل توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان را تشریح کرد و افزود: عده‌ای می‌گویند که چرا به جای بسته معیشتی، ایجاد اشتغال صورت نمی‌گیرد که باید گفت عموم بسته‌های معیشتی به زنان سرپرست خانوار که چند فرزند دارند و یا سالمندان اهدا می‌شود و این افراد توانایی اشتغال ندارند.

وی در انتها گفت: ضمناً این بسته‌ها از طریق کمک‌های مردمی تهیه شده و باید به دست نیازمندان برسد؛ لذا توزیع بسته معیشتی اقدامی بسیار واجب و به جا است.