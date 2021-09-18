به گزارش خبرنگار مهر، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان «نگرانی مردم از توزیع مواد مخدر و معتادان متجاهر در تویسرکان» آورده است:

با احترام در پی درج مطلبی با عنوان "نگرانی مردم از توزیع مواد مخدر و معتادان متجاهر در تویسرکان" در تاریخ ۱۳ شهریورماه جاری در خبرگزاری مهر استان همدان، توضیحات پلیس استان به شرح ذیل منتشر می‌شود:

با نگاهی به تلاش‌های پلیس در راستای مبارزه با مواد مخدر و تقدیم شهدای زیادی در این رابطه به اطلاع مخاطبان فهیم آن رسانه محترم می‌رساند که بی شک امنیت یک تولید اجتماعی و بین بخشی است و همه آحاد جامعه در تولید حفظ و نگهداری آن سهیم هستند در حالی که برابر دیدگاه‌ها و باورهای غلط شکل گرفته در این خصوص تنها پلیس را مسئول می‌دانند و دیگر افراد و نهادهای مسئول را در این زمینه از یاد می‌برند.

با اندکی تأمل در خصوص اقدامات پلیس شهرستان تویسرکان در حوزه برخورد با قاچاقچیان مواد و توزیع کنندگان خرد و همچنین معتادین متجاهر در می‌یابیم که تلاش‌های بسیار زیادی در این خصوص انجام که منجر به کشف بیش از ده‌ها کیلو انواع مواد مخدر, دستگیری ۷۳ نفر توزیع کننده و جمع آوری ۸۵ نفر معتاد متجاهر از سطح معابر از ابتدای سال جاری شده است.

همچنین طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده در سطح شهرستان به صورت متناوب و دوره‌ای در حال اجرا است که در این طرح‌ها از تمامی ظرفیت‌های پلیس استفاده می‌شود و لازم است که شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر, مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس از جمله تلفن ۱۱۰ در میان بگذارند و یاریگر پلیس شهرستان در این راستا باشند.

از سویی خانواده‌ها هم به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان جامعه باید نظارت دقیق بر رفتار فرزندان داشته باشند و ضمن بازگو نمودن آسیب‌ها و معضلات اجتماعی پدیده شوم مواد مخدر, آنان را در برابر این آسیب‌ها ایمن کند.

لازم به یادآوری است, با توجه به شرایط موجود جامعه به لحاظ شیوع ویروس کرونا و تحت شعاع قرار گرفتن فعالیت‌های اجتماعی و عدم وجود مراکز نگهداری معتادان (ماده ۱۵، ۱۶) در سطح شهرستان، این موضوع سبب شده که در صورت مراجعه به مراکز ترک اعتیاد خصوصی و بازگشت از این مراکز به علت عدم حمایت‌های اجتماعی از سوی متولیان امر و خانواده‌ها، در بسیاری از موارد فرد معتاد بهبود نیافته و این چرخه تداوم یابد.

بنابراین می‌طلبد که در این حوزه یک عزم جهادی و همگانی در سطح شهرستان صورت بگیرد و مسئولان و متولیان امر تلاش‌های خود را در این زمینه معطوف کنند تا با یاری خداوند و تعامل تمامی اقشار بتوانیم همگام با اقدامات مقابله‌ای پلیس در حوزه‌های پیشگیری و درمان و مراقبت‌های پس از درمان نیز قدم‌های مثبتی برداریم تا ان‌شاءالله شهری عاری از اعتیاد و مواد مخدر داشته باشیم.

در خاتمه اعلام می‌داریم که پلیس استان از نقد منصفانه استقبال می‌کند و در این راستا از طریق سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی به صورت شبانه روزی آماده دریافت انتقادات، شکایت و پیشنهادات شهروندان عزیز از عملکرد خود است.