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۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۳۲

عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد؛

کاهش نرخ محاسبه قیمت زمین بنیاد مسکن در روستاهای غرب هرمزگان

کاهش نرخ محاسبه قیمت زمین بنیاد مسکن در روستاهای غرب هرمزگان

بندرعباس – نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس از کاهش نرخ محاسبه قیمت زمین توسط بنیاد مسکن در روستاهای غرب هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری به همراه سایر اعضای هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اکبر نیکزاد مدیرعامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و شاملو معاون روستایی بنیاد مسکن به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

نماینده غرب هرمزگان در خانه ملت در این نشست با اشاره به وضعیت اقتصادی و معشیتی مردم منطقه، خواستار کاهش نرخ محاسبه قیمت زمین‌های آماده واگذاری به جوانان در روستاهای غرب هرمزگان شد.

احمد جباری همچنین با اشاره به مشارکت خوب خیران و مردم در زیر سازی و بهسازی کوچه‌ها و معابر، از مدیرعامل بنیاد مسکن کشور خواست منابعی را به آسفالت کوچه و معابر روستاها در سطح شهرستان‌های غرب هرمزگان اختصاص دهد.

نیکزاد مدیرعامل بنیاد مسکن کشور در پاسخ به موارد مطروحه از سوی دبیر کمیسیون عمران مجلس، با دستوری قاطع و سریع مقرر کرد از این پس نرخ واگذاری زمین به جوانان در روستاهای غرب هرمزگان کاهش یابد و همچنین منابعی ویژه به آسفالت کوچه و معابر در حوزه غرب هرمزگان اختصاص یابد.

کد مطلب 5306871

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