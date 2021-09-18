غفلت شهروندان دوباره گیلان را گرفتار موج بعدی کرونا می کند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند کاهشی بیماران کرونایی در استان گیلان، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۳۷ بیمار کرونایی در بیمارستانهای استان گیلان بستری هستند.
وی با بیان اینکه با وجود کاهشی شدن تعداد مجموع بستریهای کرونایی در استان گیلان بستریهای روزانه همچنان سه رقمی است، افزود: این نشان دهنده فعالیت کرونا در استان بوده لذا شهروندان باید رعایت شیوه نامههای را جدی بگیرند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به بستری ۱۱۵ بیمار جدید کرونایی طی شبانه روز گذشته، گفت: تعداد بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه همچنان بالا است و هم اکنون ۱۲۹ بیمار در این بخشها بستری هستند.
وی به بستری ۲۲ بیمار جدید بد حال کرونایی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای گیلان اشاره و اضافه کرد: در مجموع ۱۳۰ بیمار بستری در بیمارستانهای گیلان در شرایط بد قرار داشته و وضعیت آنها وخیم است.
مهرابیان با تأکید بر اینکه تداوم روند نزولی بیماران کرونایی در استان گیلان به همکاری و مشارکت شهروندان و اصناف و رعایت درست و دقیق شیوه نامههای بهداشتی دارد، گفت: پرهیز از دورهمی های خانوادگی از مهمترین مواردی است که باید از سوی شهروندان رعایت شود.
وی با بیان اینکه هموطنان نیز باید از مسافرت به استان گیلان پرهیز کنند، افزود: رعایت فاصله اجتماعی در هنگام حضور در تجمعات و بیرون از منزل باید مورد توجه قرار گیرد تا از اوج گیری دوباره کرونا در استان گیلان جلوگیری شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه عادی انگاری و بی توجهی نسبت به خطرات کرونا از مهمترین عوامل اوج گیری دوباره این ویروس است، اظهار کرد: در حال حاضر استفاده از ماسک مهمترین راهکار جلوگیری از ابتلاء و انتشار کرونا است.
وی با بیان اینکه تلاشهای برای تسریع روند واکسیناسیون در استان گیلان ادامه دارد و در روز جمعه ۵۵ پایگاه اقدام به تزریق واکسن به شهروندان کردند، گفت: از این تعداد سهم شهرستان رشت برای روز جمعه ۲۰ پایگاه ثابت و متغیر بود.
مهرابیان ادامه داد: شهروندان برای آگاهی از زمان و مکان واکسیناسیون و مراکز فعال در این زمینه در سطح استان میتوانند به پرتال اطلاع رسانی واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند.
وی با اشاره به آغاز واکسیناسیون مادران باردار در سراسر کشور و استان گیلان، گفت: مادران باردار در خطر بیشتری نسبت به سایر مردم برای ابتلاء به کرونا قرار ندارند اما در صورت ابتلاء به این ویروس شدت بیماری در مقایسه با سایران بیشتر است.
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