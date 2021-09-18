ویزای رکابزنان نرسید/ لغو سفر تیم ملی به مسابقات بلژیک

به گزارش خبرنگار مهر، نود و چهارمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان از ۱۹ تا ۲۶ سپتامبر در فلاندر بلژیک برگزار می‌شود. حضور رکابزنان ایران در این رویداد به لحاظ محاسبه و ثبت امتیازات دوچرخه سواران در رنکینگ جهانی حائز اهمیت بوده و هست اما به نظر می‌رسد رکابزنان این فرصت طلایی را از دست دادند.

فدراسیون دوچرخه سواری از بین حاضرین در اردو سه ورزشکار را برای شرکت در این رویداد انتخاب کرده بود. سمیه یزدانی در بخش بانوان و علی لبیب و مهدی آقاکاشی در بخش امید نمایندگان ایران در مسابقات جهانی بودند که حتی بلیت سفرشان نیز تهیه شده بود اما با عدم صدور به موقع ویزا این سفر عصر روز جمعه لغو شد.

با لغو این سفر امتیازات رکابزنان در مسابقات قهرمانی کشور سال آینده به طور کامل ثبت نخواهد شد و این مسئله ضرر زیادی به رتبه بندی رکابزنان و تیم ملی در رنکینگ‌های آسیایی و جهانی خواهد زد.

لغو سفر رکابزنان به بلژیک به این دلیل بوده که فدراسیون در فاصله چند هفته‌ای تا مسابقات به فکر تشکیل اردوی تیم ملی و در نهایت بسیار دیر اقدام به دریافت ویزای این کشور کرده بود.