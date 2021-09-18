به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عباس رضایی، دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از آزادسازی ۲۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه مرجی خانی در منطقه ارجمند خبر داد.

دادستان فیروزکوه خاطرنشان کرد: با اعلام مدیر منابع آب شهرستان فیروزکوه مبنی بر تصرف بستر رودخانه مرجی خانی، دستورات قضائی لازم در راستای اعمال تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب صادر شد.

وی تصریح کرد: با اجرای دستورات قضائی صادر شده، میزان ۲۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال به‌طور کامل رفع تصرف و آزادسازی شد.

رضایی با تاکید بر جدیت دستگاه قضائی در برخورد با سودجویان و متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: دادستانی در این زمینه با هیچ شخصی مسامحه نخواهد کرد.

