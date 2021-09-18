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۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۳۲

با ورود مدعی العموم انجام شد؛

آزادسازی ۲۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه مرجی خانی

آزادسازی ۲۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه مرجی خانی

دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه، از آزادسازی ۲۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه مرجی خانی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال با ورود مدعی‌العموم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عباس رضایی، دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از آزادسازی ۲۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه مرجی خانی در منطقه ارجمند خبر داد.

دادستان فیروزکوه خاطرنشان کرد: با اعلام مدیر منابع آب شهرستان فیروزکوه مبنی بر تصرف بستر رودخانه مرجی خانی، دستورات قضائی لازم در راستای اعمال تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب صادر شد.

وی تصریح کرد: با اجرای دستورات قضائی صادر شده، میزان ۲۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال به‌طور کامل رفع تصرف و آزادسازی شد.

رضایی با تاکید بر جدیت دستگاه قضائی در برخورد با سودجویان و متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: دادستانی در این زمینه با هیچ شخصی مسامحه نخواهد کرد.

کد مطلب 5307174

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