کاهش ۷۰ درصدی تصادف ها در راههای مواصلاتی استان با محوریت جعفریه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع کاهش تصادفات، با استناد به گزارش‌های واصله به شورا، از کاهش ۷۰ درصدی تصادف‌ها در راه‌های مواصلاتی قم با محوریت جعفریه خبر داد و گفت: با عنایت به شناسایی نقاط حادثه خیز راه‌های مواصلاتی و درون شهری، عزم دستگاه قضائی بر اصلاح این نقاط و کاهش میزان حوادث و تلفات جاده‌ای تا پایان سال می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه کاهش تصادفات راه‌های مواصلاتی و درون شهری استان، خدمتی بی بدیل به زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت (ع) است، افزود: بر این اساس اعضای شورا مکلف شده‌اند از ابتدای سال نسبت به عملیاتی شدن مصوبات شورا با هدف کاهش تصادفات عزم جدی داشته و اقدامات لازم را در دستور کار دستگاه متبوع خود قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح نقاط حادثه خیز، به روز شدن تابلوها و نصب علائم هشدار دهنده و دوربین‌های نظارتی پلاک خوان و تردد شمار از یک طرف و ارسال پیامک برای رانندگان خاطی از سویی دیگر را از جمله اقدامات پیشگیرانه ای است که در کاهش تصادفات نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند، ادامه داد: بر اساس مصوبه شورا، می‌بایست تا پایان سال نواقص و کمبودهای موجود رفع و نتایج به اطلاع شهروندان رسانده شود.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم مقرر گردید دوربین‌های نصب شده از سوی شهرداری و حمل و نقل جاده‌ای به سامانه پایش ناجا متصل گردد، گفت: با انجام این کار شهروندان با حفظ تدابیر انتظامی، به راحتی و با تلفن همراه خود می‌توانند از وضعیت ترافیکی راه‌های درون شهری و مواصلاتی مطلع شوند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط و جایگاه ویژه استان قم و تردد بیش از بیست میلیونی زائران و مسافران باید تغییر کند، افزود: افق دید مسئولان شهری و استانی در طراحی راه‌های درون شهری و مواصلاتی قم، لزوماً می‌بایست با افقی بلند مدت و با در نظر گرفتن جمیع جهات باشد.