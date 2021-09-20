مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از پژوهش های قرآنی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت طی نامهای از معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خواست تا در راستای تحقق اهداف دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت، از حمایتهای مادی و معنوی این مرکز بهرهمند شوند.
بر این اساس پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی میتوانند از حمایتهای مادی و معنوی این مرکز در راستای پژوهشهای قرآنی بهرهمند شوند و برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره پژوهشهای مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت ارتباط گرفته و از جزئیات بیشتر این حمایت مطلع شوند.
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