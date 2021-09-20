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۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۲۸

در نامه به دانشگاه ها اعلام شد؛

مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از پژوهش های قرآنی حمایت می کند

مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از پژوهش های قرآنی حمایت می کند

مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در راستای تحقق اهداف دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت از طرح‌های پژوهشی قرآنی، حمایت‌های مادی و معنوی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت طی نامه‌ای از معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواست تا در راستای تحقق اهداف دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت، از حمایت‌های مادی و معنوی این مرکز بهره‌مند شوند.

بر این اساس پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند از حمایت‌های مادی و معنوی این مرکز در راستای پژوهش‌های قرآنی بهره‌مند شوند و برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره پژوهش‌های مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت ارتباط گرفته و از جزئیات بیشتر این حمایت مطلع شوند.

کد مطلب 5308822

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