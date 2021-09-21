ولایت پذیری ویژگی دوستداران نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی صبح سه شنبه در مراسم تقدیر از رزمندگان دفاع مقدس که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها، پایمردی‌ها، استقامت و جان فشانی فرزندان این آب و خاک است، اظهار داشت: در دفاع مقدس عده‌ای در کسوت رزمنده در جبهه حق علیه باطل در برابر دشمن تمام مسلح وارد میدان شدند و عده‌ای از زنان و مردان نیز در بخش پشتیبانی از دفاع مقدس حمایت کردند.

وی ادامه داد: در دفاع مقدس همه مردم شریک بودند و این جنگ به دست مردم اداره شد و پیروزی به دست آمد.

وی گفت: دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که دولت کاملاً مستقر نشده بود، نیروهای مسلح شکل نگرفته و انسجام لازم را نداشتند، تحریم‌های استکبار علیه مردم و انقلاب اسلامی وضع شده، بعضی دولت‌های مزدور امنیت کشور را مختل کرده بودند و عدم وجود تجهیزات نظامی وارد جنگی نابرابر با دنیای استکبار به نمایندگی صدام ملعون شدیم.

استاندار فارس با بیان اینکه جمهوری اسلامی با رهبری امام راحل و با رشادت رزمندگانی که خداباور، ولایت پذیر و مردمی بودند بدون ادعا، تحت عنوان بسیج در کنار نیروهای مسلح و اقشار مختلف از کیان دین و ملت دفاع کردند و افتخار همیشگی را برای ملت ایران به دست آوردند.

رحیمی تصریح کرد: دفاع مقدس تنها جنگی بود که وجبی از خاک را به دشمن ندادیم و تجارب بسیار ارزشمندی برای کشور و اعتلای ملت به دست بیاوریم و امروز این تجارب را به کار می‌گیریم.

نماینده عالی دولت در استان فارس افزود: رزمندگان دفاع مقدس ویژگی‌های بارزی داشتند و امروز هم این خصوصیات در میان وفاداران به نظام و انقلاب و رهبری وجود دارد؛ این ویژگی‌ها عبارت بودند از اینکه همه خود را تحت فرمان رهبر مقتدر انقلاب می‌دانستند؛ ولایت پذیری اصل مسلم آن‌ها بود و خداباوری، شهادت پذیری، مردمی بودن، آرمان گرایی و شجاعت از دیگر خصوصیات آن‌ها بود.

وی گفت: امروز هم باید همین روحیه و آرمان‌ها را باید پیگیری کنیم که بتوانیم بر مشکلات جامعه فایق شویم و با انسجام، همدلی و تکیه بر ظرفیت داخلی و استفاده از فرصت‌های بین المللی بتوانیم کشوری توسعه یافته داشته باشیم.‌

استاندار فارس تاکید کرد: دولت مردمی با تاکید بر استفاده از توان داخلی به سمت برنامه ریزی برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و توسعه کشور درحال حرکت است.