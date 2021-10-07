به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره توسط طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با هدف شناسایی نوآوران و حمایت از آنان، شناسایی و ترویج روش‌های اصلاح الگوی مصرف منابع طبیعی و آب و تعامل بیشتر با کنشگران و پژوهشگران با موضوع مشارکت‌های مردمی در حوزه‌های محیط‌زیست برگزار شد.

تیم انجمن میراث پریشان کازرون متشکل از ۵ نفر از اعضا با شرکت در این جشنواره و ارائه طرح توانمندسازی جامعه محلی تالاب پریشان در صنعت و پرورش اسب به عنوان یک معیشت مکمل و جایگزین کشاورزی توسط محمدجواد سیاح‌پور دبیر انجمن، موفق به کسب مقام اول شد.

سیاح‌پور ضمن ابراز خرسندی از کسب این عنوان شایسته به خبرنگار مهر گفت: با اینکه در حال حاضر پریشان در وضعیت مناسبی قرار ندارد و منطقه حفاظت شده ارژن پریشان با تهدیدهای جدی روبروست‌، امیدواریم که با همت مردم دوستدار منطقه بتوانیم یک نمونه موفق الگوی مشارکت مردم در حفاظت اکوسیستم را در منطقه رقم بزنیم.

تعداد طرح و ایده‌های ارسالی به این بخش از جشنواره ۳۰ طرح بود، که دو طرح گلیم بافی از مواد ۱۰۰ در صد بازیافتی با رویکرد اشتغال بانوان روستایی و معیشت پایدار در روستاهای حاشیه تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه از خدیجه سعیدپور و کاربرد میوه گیاه قره داغ در محصولات غذایی برای رونق اقتصادی و اکوسیستم پایدار از محمود کلنگری نیز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.