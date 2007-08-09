تروئیکای کوزوو اولین نشست خود را برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اولین نشست تروئیکای کوزوو با هدف بررسی طرح استقلال این منطقه فردا با حضور نمایندگان روسیه ، آمریکا و اتحادیه اروپا در صربستان برگزار می شود.

"الکساندر بوتسانا خارچنکو" نماینده روسیه در گروه تماس کوزوو با اعلام این خبر گفت : علاوه بر نشست فردا، نشست هایی نیز میان نمایندگان روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا در تاریخ های 11 و 12 آگوست ( 20 و 21 مرداد ) در پریشتینا ( مرکز کوزوو ) برگزار می شود.

نشست فردا در حالی برگزار می شود که نمایندگان حاضر در گروه تماس کوزوو متشکل از کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا از امروز در لندن گرد هم می آیند تا درباره نشستی که قرار است بین پریشتینا و بلگراد درباره استقلال کوزوو برقرار شود رایزنی کنند.

لازم به ذکر است که کوزوو از سال 1999 بوسیله سازمان ملل متحد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) اداره می شود و در حال حاضرهشت سال است که از زمان بمباران ۷۸ روزه نیروهای ناتو علیه نیروهای امنیتی صرب برای بیرون راندن آنها از کوزوو می گذرد. در ماه های اخیر "مارتی آهتیساری" کارشناس سازمان ملل متحد طرحی را برای استقلال کامل این استان از صربستان تهیه کرد تا در شورای امنیت سازمان ملل به رای گذاشته شود، اما تحولات سیاسی سبب شد تا در نهایت این پرونده از دستور کار این شورا خارج شود.

دراین پیش نویس، چهار ماه به دولت صربستان و آلبانیایی تبارهای کوزوو برای مذاکره فرصت داده شده بود و پس از آن نیز نظارت سازمان ملل بر کوزوو به اتحادیه اروپا واگذار می شد و به نوعی شرایط برای استقلال کوزوو فراهم می شد، اما روسیه اعلام کرد هر طرحی را که مورد توافق صربها و آلبانیایی تبارها نباشد وتو خواهد کرد.