به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه به وقت محلی در شهر واشنگتن و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن بر «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای توقف این شهرک‌سازی‌ها فشار می‌آورد یا خیر، گفت که دولت «جو بایدن» آشکارا با فعالیت‌های یکجانبه شهرک‌سازی‌ها مخالفت کرده است.

پرایس در این باره گفت: «ببینید، من بسنده می‌کنم به گفتن این نکته که ما موضع خود را بسیار روشن بیان کرده‌ایم و زمانی که بحث اقدام یکجانبه ای مثل شهرک سازی مطرح می‌شود، ما بسیار شفاف صحبت کرده ایم».

پرایس روز پنج شنبه نیز موضع ایالات متحده در مورد شهرک‌سازی‌ها در فلسطین اشغالی را بیان کرده بود و تأکید کرد که هیچ تردیدی در مورد آن وجود ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود: «ما بر این باور هستیم که برای همه طرف‌ها ضروری است از اقدامات یک جانبه‌ای که باعث تشدید تنش ها و تضعیف تلاش‌ها در مسیر دستیابی به راهکار دو دولتی می‌شود، پرهیز کنند».