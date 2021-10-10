رقابت۹۷۲ کاراته کابرای رسیدن به تیم ملی/کاتاروهای برتر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعلام زمان برگزاری رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا و متعاقب آن معرفی اعضای کادر فنی تیم‌های ملی، رقابتهای انتخابی در بخش پسران و با حضور ۹۷۲ کاراته کا در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید پسران روز گذشته به میزبانی زنجان و در سالن دانشگاه سراسری این استان آغاز شد.

در روز نخست نزدیک به ۱۵۰ کاتارو به روی تاتامی رفتند که در کاتا انفرادی نوجوانان در حضور ۴۴ ورزشکار پوریا یعقوبی از استان مرکزی به مقام نخست دست پیدا کرد. ابوالفضل شیخ شعاعی از استان کرمان به مدال نقره رسید و نیما خیری اهوازی از استان خوزستان به همراه امیر داداش زاده از استان آذربایجان غربی به صورت مشترک سوم شدند.

در کاتا انفرادی جوانان، ۴۳ ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت، امیرحسن معین الدینی از استان کرمان اول، ابوالفضل شیخ شعاعی از استان کرمان دوم، ابوالفضل فرامرزپور از استان کرمان و امیررضا کرمی از استان آذربایجان شرقی مشترکا سوم شدند.

۳۲ کاتارو در بخش امید یا زیر ۲۱ سال به روی تاتامی انتخابی رفتند که در پایان مهدی رضایی از استان کرمان روی سکوی نخست ایستاد. محمدصدرا شیدزی از استان آذربایجان شرقی به نشان نقره دست یافت و مدال برنز مشترک هم به احمدرضا محمودی از استان تهران و محمد مهدی شجاعی از استان کرمان تعلق گرفت.

در بخش کاتا تیمی جوانان نیز ۹ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند تا در نهایت تیم استان کرمان «الف» با ترکیب امیر حسن معین الدینی، ابوالفضل شیخ شعاعی و ابوالفضل فرامرزپور به نشان طلا دست پیدا کرد. کرمان «ب» با حضور امیر محمد عامری، آرتا سیستانی و آرمیا سیستانی نایب قهرمان شد. مازندران با ترکیب امیر رضا یوسفی، رضا قاسمیان و سید نیکان موسوی به همراه آذربایجان شرقی با ترکیب امیر رضا کرمی، مبین جباری و صدرا قدس به صورت مشترک سوم شدند.

این رقابتها امروز در رده کومیته نوجوانان پیگیری می شود.