یادنامه طوبی کرمانی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادنامه طوبی کرمانی با عنوان «سایه طوبی» به اهتمام مریم کیانی فرید توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.

مقدمه این اثر توسط احد فرامرز قراملکی نوشته شده است.پس از پیشگفتار، مقدمه و گاهشمار زندگی یادداشتی توسط زهرا مصطفوی درباره طوبی کرمانی نگاشته شده است.

اما متن اصلی این یادنامه شامل مقالات فارسی است که عنوان ونویسندگان آن به شرح زیر است؛

پاسخ ملاصدرا به سه پرسش نصیرالدین طوسی: غلاحسین ابراهیمی دینانی

از بام دیده شدن تا دام تماشا شدن/ زینب برخورداری

«اخلاق تئودیسه»؛ نقد وبررسی: نعیمه پورمحمدی

نقش زن ایرانی از رویداد تحریم تنباکو تا شهریور ۱۳۲۰: اکبر ثبوت

توحید وبرخی مسائل متعلق به آن در اولین خطبه نهج البلاغه: نجفقلی حبیبی

نگاهی به فرهنگ عمومی: غلامعلی حداد عادل

بررسی تطبیقی مسائل مربوط به راهنما شناسی در آرا کلامی شیخ صدوق و شیخ مفید: سمیه خلیلی آشتیانی

رازهای نهان در قصه های دیوانگان: عبدالوهاب شاهرودی

ضرورت حمایت جهانی از مقدسات پیروان ادیان از منظر حقوق بشر و از منظر قرآن: حسن طارمی راد

نقد حصر قلمرو اخلاق در منش و کنش: احد فرامرز قراملکی

رابطه عقل و شرع از دیدگاه ابن رشد: مهدی فرجی پاک

مروری بر زندگی علمی و آثار علامه طباطبائی طیبه کرمی

علم خداوند به اشیاء از دیدگاه حکیم سبزواری: قاسمعلی کوچنانی، مصطفی احسانی و محمدرضا عامری

مروری بر تاریخ تکوین شیعه: مریم کیانی فرید

دکتر علی شریعتی و تشیع علوی و صفوی، بررسی تحلیلی- انتقادی: محمد نجاتی و یاسر سالاری

زنانگی در حکمت وعرفان اسلامی: سپیده نصرتی

بررسی نقد ملاصدرا به نظریه جسم در اندیشه سهروردی: سیما سادات نوربخش

در ادامه این مقالات فارسی یکسری تصاویر و اسناد از حضور مرحوم کرمانی در جلسات، نشست ها و همایش های مختلف آمده است.

همچنین علاوه بر مقالات فارسی، دو مقاله انگلیسی با عناوین: Avicenna the Philartist of Farabian Utopia (ابن سینا فیلسوف-هنرمند آرمانشهر فارابی) نوشته نادیا مفتونی و Divine Omniscience and the Impossible Obligation (علم مطلق خدا و تکلیف مالایطاق) نوشته فاطمه مینایی به یادنامه تقدیم شده است.

قراملکی در بخشی از مقدمه این اثر نوشته است: آراء کرمانی در دیدگاه های کلامی و فلسفی مانند آراء هر اندیشمند دیگری مورد تحلیل و نقد می تواند باشد اما فضایل این بانوی حکمت، قدردانی از او و ستایش او را سبب می‌شود. قدردانی و شکر فضیلت مهم و پربحث در آموزه های اخلاقی اسلام است. اهمیت آن در روزگار معاصر هم مورد توجه فیلسوفان اخلاق قرار گرفته است. به عنوان نمونه دیوید راس قدردانی را در اصول هفتگانه می‌آورد. قدردانی خود فضیلت و ارج نهادن به فضایل متجلی در فرد مورد قدردانی است. به همین سبب قدردانی از کرمانی درواقع گرامی داشتن ارزش ها و فضایل اوست. کسب فضایل گوناگون امری آسان یاب نیست و حاصل ریاضت ها و تمرین هاست. بیان این فضیلت ها و قدردانی از آن ها نشان دادن نمونه عینی فضیلت ها هم هست و نشان دادن نمونه عینی فضایل تاثیری ژرف در آموزش اخلاق دارد.

یادنامه سایه طوبی در ۵۲۲ صفحه با قیمت ۱۵۰ هزار تومان توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.