مدیرفنی تیم ملی تکواندو: منتظر اعلام تاریخ رقابتهای جهانی هستیم

مدیر فنی تیم ملی تکواندو با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: طی دو هفته گذشته جلسات متعدد و خوبی را با سرمربی تیم ملی داشتیم و در خصوص مسائل مختلف از جمله نحوه برگزاری مسابقات انتخابی و مراحل رسیدن تکواندوکاران به ترکیب اصلی و حتی شرایط انتخاب مربیان تیم ملی مباحث زیادی مطرح شد و در نهایت هم برنامه ریزی لازم صورت گرفت.

وی در مورد انتخاب نفرات شرکت کننده در جام فجر گفت: تکوندوکارانی که قرار است در جام فجر شرکت کنند، با نظر سرمربی تیم ملی با نگاهی به جوانان از بین تکواندوکاران جوان انتخاب شدند و بعد از پایان این رقابتها در صورتی که شرایط لازم را دشتند در مسابقات انتخابی تیم ملی که تاریخ آن مشخص خواهد شد، شرکت کنند.

رحیمی به انتخاب همکاران عسکری برای حضور در کادر فنی هم اشاره کرد و گفت: در این خصوص با چند تن از مربیان و قهرمانان صحبت کردیم و پیشنهاد رسمی برای کمک به تیم ملی را ارائه دادیم که برخی دوستان قبول نکرده و تمایلی به همکاری نداشتند و برخی هم مانند خضرایی به این پیشنهاد پاسخ مثبت دادند. البته که دو مربی که قرار است جام فجر کنار عسکری حضور داشته باشند، فقط برای همین رقابتهاست. بعد از پایان این سه تورنمنت در خصوص اعضای کادر فنی با سرمربی تیم ملی به هماهنگی خواهیم رسید.

مدیر فنی تیم ملی تکواندو در پایان گفت: تاریخ مسابقات قهرمانی جهان مشخص نشده، ولی با توجه به اینکه WT برای برگزاری این مسابقات تصمیم قطعی گرفته و طبق سوابق قبلی به احتمال زیاد در سه ماه دوم سال آینده میلادی شاهد برگزاری این مسابقات خواهیم بود. در این شرایط و با وجود آنکه منتظر تاریخ دقیق مسابقات هستیم، ولی این باعث نشده که دست روی دست بگذارم، اغلب کشورها در حال برگزاری مسابقات انتخابی و آغاز اردوها هستند و این نشان می‌دهد که همه در حال شروع برنامه‌های آماده سازی خود هستند. ما نیز برنامه‌ها تدوین کرده و به زودی اجرایی خواهد شد.