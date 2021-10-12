خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - آمنه سپهر: استاندارد نبودن راه‌های مواصلاتی شهرستان زرین دشت مشکلی است که هرساله سبب بروز سوانح رانندگی و داغدار شدن خانوارهای زیادی در این شهرستان می‌شود.

هرچند به‌گفته مسئولان مربوطه اقدامات برای بهسازی مسیرهای مواصلاتی این شهرستان انجام‌شده است، اما متأسفانه این اقدامات آن‌گونه که باید تأثیر چشمگیری در کاهش حوادث رانندگی نداشته‌اند و هر از چندگاهی شاهد بروز سوانح در برخی مسیرهای مواصلاتی که به فوت نیز منجر می‌شوند هستیم.

مسیر گردنه حاجی آباد- شهرپیر تنها راه ارتباطی مردم شهرپیر به حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت در شبانه روز با تردد بیش از دو هزار خودروی سبک و نیمه سنگین در این محور ازاستاندارد لازم برخوردار نیست و همین امر سبب بروز مشکلات بسیاری برای رانندگان و مسافران این مسیر شده است.

اصلاح و حذف این گردنه، موجب افزایش امنیت ترافیکی، کاهش مسافت عبور به بنادر جنوبی و کاهش مصرف سوخت خواهد شد.

به دنبال بهره برداری از محور لارستان - زرین دشت، موسوم به جاده پنج چاه، عملاً شهرستان زرین دشت به یکی از محورهای مهم ترانزیت کالا و متصل کننده بنادر استراتژیک استان‌های هرمزگان و بوشهر به استان فارس و مرکز کشور تبدیل شده است.

موقعیت جغرافیایی شهرستان زرین دشت و قرارگرفتن در مسیر اتصال بنادر مهم و استراتژیکی همچون شهید رجایی، شهید باهنر، خمیر، لنگه و چارک، قشم و کیش در استان هرمزگان و عسلویه و کنگان در استان بوشهر، این شهرستان را به محور ترانزیت و عبور ناوگان حمل ونقل محموله‌های وارداتی معمولی و ترافیکی و فوق سنگین از بنادر جنوبی به مرکز کشور همچنین عبور ناوگان حامل محموله‌های صادراتی از پتروشیمی مرودشت، فولاد کوار، سنگ نی ریز، کلینکر و سیمان داراب تبدیل کرده است.

فعالیت بیش از ۱۰ هزار دستگاه کامیون سنگین و نیمه سنگین در شهرستان‌های شرق استان فارس و وجود بیش از دو هزار دستگاه تریلی و کامیون فعال در حمل و نقل عمومی کالا از شهرستان زرین دشت، که عمدتاً از این محور مواصلاتی تردد می‌کنند، از یک طرف و احداث بزرگراه داراب - زرین دشت که باند اول آن به بهره برداری رسیده و باند دوم آن در حال احداث است از طرف دیگر، ضرورت توجه مسئولان را به این محور مهم مواصلاتی و ترانزیتی استان را دوچندان کرده است.

به رغم خدمات مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه احداث زیرساخت‌های جاده‌ای این شهرستان که مسافت بین بنادر جنوبی به مرکز و شهرستان‌های شرقی استان را با کاهش قابل توجهی مواجه کرده است، متأسفانه وجود حدود ۱۰ کیلومتر راه غیر استاندارد و قدیمی با شیب و پیچ‌های تند و عرض کم، موسوم به گردنه‌ی حاجی آباد - شهرپیر، که دهه‌ی اول انقلاب توسط جهاد سازندگی احداث شده، مشکلات فراوانی را برای تردد ناوگان و رانندگان حرفه‌ای حمل و نقل کالا در این محور ایجاد نموده است.

با اصلاح این محور و حذف این گردنه که ظاهراً مطالعات آن نیز تکمیل شده است، علاوه بر افزایش امنیت و تسهیل در جریان ترافیک، کاهش زمان سفر، کوتاه‌تر شدن بیشتر این محور عبوری و کاهش قابل توجه مصرف سوخت، مرکز شهرستان زرین دشت را نیز از بن بست خارج و به این مسیر ترانزیتی ملحق خواهد کرد. بنابراین توجه جدی مسئولان حوزه راه در دولت مردمی و عدالت محور سیزدهم به این محور مواصلاتی، گامی اساسی در اجرای سیاست‌های توسعه متوازن مناطق کم برخوردار ارزیابی شده و مورد درخواست جدی فعالان حمل ونقل و کاربران جاده‌ای استان پهناور فارس به شمار می‌آید.

یکی از عوامل رونق اقتصادی شهرستان زرین دشت در سند پیشران توسعه، حذف گردنه شهرپیر عنوان شده است رئیس شورای شهر حاجی آباد در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آنجا که در سند پیشران توسعه کشور موانع رونق اقتصادی نقاط مختلف ذکر شده است، یکی از عوامل رونق اقتصادی شهرستان زرین دشت نیز در این سند، حذف گردنه شهرپیر عنوان شده است.

علی صفری افزود: حذف این گردنه علاوه بر تأمین امنیت جانی رانندگان با تردد خودروهای سنگین نیز از این محور بسوی لارستان و استان‌های جنوبی عملاً مرکز شهرستان زرین دشت از بن بست خارج شده و موجبات توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در محور یاد شده ۵۸ هزار نفر بصورت مستقیم بهره می‌برند، متذکر شد: همین نکته دلیل محکمی برای تأمین امنیت جانی رانندگان و مسافران به دلیل حادثه خیز بودن این نقطه از جغرافیای زرین دشت است.

رئیس شورای شهر حاجی آباد در ادامه به سوابق راهسازی در این حوزه گریزی زد و گفت: راه لار- حاجی آباد در سال ۱۳۷۲ با همت حسین رشیدی نماینده وقت مردم داراب و زرین دشت در مجلس با اعزام اکیپی از وزارتخانه راه و ترابری برای نقشه برداری از تهران به شهر حاجی آباد در دستور کار قرار گرفت تا کارشناسان اعزامی طرح مطالعاتی محور حاجی آباد به شهرستان لار به سرانجام برسانند.

صفری ادامه داد: این تیم مطالعاتی حدود ۴ ماه در مسیر مستقر بودند و تمامی هزینه‌های آنان اعم از ایاب و ذهاب و غیره توسط خیرین شهر حاجی آباد تأمین شد.

وی بیان کرد: در سنوات بعد و پس از برداشت مسیر متأسفانه در تحولات سیاسی، این پروژه کم رنگ شد تا اینکه در دهه گذشته محور لار به شهرستان زرین دشت بازگشایی شد.

رئیس شورای شهر حاجی آباد گفت: نقطه نهایی این مسیر و اتصال آن به شهر حاجی آباد به عنوان مرکز شهرستان زرین دشت، به دلیل گردنه و شیب تند تاکنون لاینحل باقی مانده که امید می‌رود به سرانجام برسد.

نایب رئیس شورای شهر حاجی آباد نیز با تاکید بر اینکه در سند توسعه پیشران زرین دشت تنها عامل توسعه نیافتگی این شهرستان وجود همین گردنه است، ابراز کرد: در سند پیشران توسعه شهرستان زرین دشت یکی از موانع توسعه و پیشرفت این شهرستان گردنه حاجی آباد به سمت شهرپیر ذکر شده است، که در همین راستا مطالعات فاز اول و دوم این محور مواصلاتی و همچنین کمربند غربی شهر حاجی آباد از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و به وسیله شرکت مشاور فراشار آسیا و از محل اعتبارات استانی با هزینه‌ای بالغ بر ۶۵۰ میلیون تومان در سال ۹۶ آغاز شد.

علیرضا صارمی تاکید کرد: مطالعات این طرح در سال ۱۳۹۸ اتمام و نامه تأمین اعتبار آن طی نامه شماره ۲۴۷۸۰/۹۸ ص مورخ ۲۴/‏۰۷/‏۹۸‬ به معاونت برنامه ریزی وزارت راه وشهرسازی ارسال شد، اما متأسفانه این طرح در این مدت به دست فراموشی سپرده شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی این پروژه ۱۲ کیلومتری، کد دار شدن و تأمین اعتبار است، عنوان کرد: با توجه به اینکه ایجاد پروژه‌های جدید سختی‌های خاص خود دارد، پیشنهاد می‌شود این ۱۲ کیلومتر به پروژه ملی دولت آباد زرین دشت الحاق شود.

این عضور شورای شهر حاجی آباد ابراز امیدواری کرد: امیداست این امر مهم در دولت انقلابی و توسط نماینده جهادی شهرستان به سرانجام برسد.

زرین دشت ۸ درصد از حمل و نقل جاده‌ای فارس را به خود اختصاص داده است

در همین زمینه سخنگوی شورای شهر حاجی آباد نیز نکاتی را متذکر شد و گفت: شهرستان زرین دشت با دارا بودن بالغ بر دو هزار کامیون سنگین و نیمه سنگین حدود ۸ درصد از حمل و نقل جاده‌ای استان فارس به خود اختصاص داده است.

مرتضی مریخ با اذعان بر اینکه محور (گردنه) حاجی آباد شهرپیر راه روستایی درجه ۲ و با عرض ۶ متر است، یادآور شد: احداث این مسیر در سال ۱۳۶۵ توسط جهاد کشاورزی سابق انجام شده و در سنوات گذشته هیچ‌گونه عملیات اساسی بر روی آن انجام نشده است.

وی ابراز کرد: با توجه به افزایش روز افزون وسائط نقلیه و بازگشایی محور لار- زرین دشت و بالطبع کوتاه‌تر شدن مسیر شهرستان زرین دشت به بندرعباس و اسکله شهید رجایی و همچنین عسلویه، متأسفانه این محور کشش وسائط نقلیه عبوری را ندارد به همین دلیل روزانه شاهد تصادفاتی در این محور هستیم که این امر موجب خسارات جانی و مالی به مردم شده است.

سخنگوی شورای شهر حاجی آباد در ادامه بیان کرد: مردم زرین دشت امیدوارند که در دولت مردمی دکتر رئیسی و با استفاده از ظرفیت بومی بودن وزیر راه و شهرسازی گوشه‌ای از مشکلات مردم محروم شهرستان زرین دشت حل شود.

در این رهگذر حمیدرضا نعمتی دیگر عضو شورای شهر حاجی آباد هم اضافه کرد: به دلیل شیب ۱۲ درصدی مسیر گردنه، وسائط نقلیه سنگین برای رسیدن به شهر حاجی آباد -مرکز شهرستان- و بالعکس باید در عوض ۱۰ کیلومتر مسیر گردنه، حدود ۸۰ کیلومتر مسیر طی کنند و با گذشتن از شهرهای شهرپیر، دبیران، روستای خسویه و زیراب به حاجی آباد برسند.

وی گفت: طولانی شدن مسیر هزینه‌های زیادی از قبیل سوخت، استهلاک ماشین و غیره به مردم و در مجموع به کشور تحمیل می‌کند.

دیگر عضو شورای ششم شهر حاجی آباد نیز در خاتمه گفت: سرمایه گذاران بخش مرکزی شهرستان زرین دشت و همچنین بخش ایزدخواست به دلیل شیب تند مسیر گردنه نمی‌توانند به بازارهای هم دسترسی مناسبی داشته باشند.

سجاد باقری تصریح کرد: به عنوان مثال، شهرداری حاجی آباد با دارا بودن سرمایه‌هایی مانند کارخانه سنگ شکن و آسفالت عملاً به دلیل شیب تند گردنه نمی‌تواند نسبت به تأمین آسفالت و ماسه مردم و مسیرهای بخش ایزدخواست و همچنین شهر دبیران اقدام مناسبی انجام دهد، لذا این امر موجب توسعه نیافتگی بازارها، دلسردی سرمایه گذاران و فرار سرمایه گذاران از منطقه شده است.

امید است در دولت عدالت محور سیزدهم با نگاهی توسعه محور برای این مطالبه جدی و مهم مردم شهرستان زرین دشت اقدامی اساسی صورت گیرد.