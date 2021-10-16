مسئولان آذربایجان غربی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی جمعه شب در دیدار با فرمانده انتظامی و مرزبانی، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات، معاونین و مدیران، به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا، به دغدغه‌ها و انتقادات مردم در خصوص حجاب و عفاف اشاره و عنوان کرد: در شرایط کنونی می‌توان گفت در بمباران فرهنگی خصوصاً حجاب و عفاف هستیم از این رو دستگاه‌های مرتبط وظیفه دارند به وظایف خود در زمینه را به خوبی عملیاتی کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی بر لزوم اهتمام نیروهای نظامی و انتظامی به تقویت ابعاد اخلاقی و معنوی و پیگیری مجدانه امر حجاب و عفاف در جامعه تاکید کرد و افزود: امنیت موجود در کشور و استان را مدیون حافظان نظم و انضباط این جامعه هستیم.

وی در ادامه گفت: پیام مقام معظم رهبری فرمودند مسئله امنیت یکی از مسائل اولویت دار در کشور است، در سایه امنیت است که سایر مسائل را می‌توان حل کرد.

امام جمعه ضمن تشکر از حافظان نظم امنیت افزود: نیروهای نظامی و انتظامی جزو سرمایه‌های بزرگ ما هستند. وی عنوان کرد: یکی از مسئله‌های مهم در این مورد بالا بردن مباحث اخلاق و معنویت در بین نیروهای نظامی و انتظامی هست.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی نیز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه گفت: فرمانده کل قوا نیروی انتظامی را یکی از ستون‌های استوار امنیت در کشور برشمردند.

سردار مسعود خرم نیا، گفت: هدف از تشکیل نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم و امنیت و تأمین آرامش و آسایش و نگهداری و پاسداری از دست آورده‌ای انقلاب اسلامی است. سردار خرم نیا ادامه داد: کسانی که به عنوان مدیر و مقام برگزیده می‌شوند باید دلسوز مردم باشند.

سردار یحیی حسین خانی، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی هم در این دیدار گفت: نیروهای مرزبانی به صورت شبانه روزی و مقتدرانه در حال محافظت از مرزهای استان هستند.

وی گفت: در سال جاری کشفیات خوبی از سوی مرزبانی استان صورت گرفته و نسبت به سال گذشته شاهد کاهش تلفات انسانی در مرزهای استان در حوزه قاچاق هستیم.