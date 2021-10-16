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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۷:۴۹

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی بیان کرد؛

لزوم توجه به ابعاد روانی بیماری کرونا در جامعه

لزوم توجه به ابعاد روانی بیماری کرونا در جامعه

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: در بحث مبتلایان به ویروس کرونا در بحث روانی این بیماری کمتر کار شده که نیاز است به این مهم توجه جدی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی عصر شنبه در نشست ستاد مدیریت کرونا استان مرکزی اظهار کرد: هیچ‌گونه کمبود واکسنی در استان مرکزی وجود ندارد اما ۱۹ درصد از جمعیت این استان هنوز دُز اول واکسن را دریافت نکرده‌اند و نیاز است پیگیری‌های لازم در این راستا صورت گیرد.

وی در خصوص بازگشایی مدارس گفت: ملاک بازگشایی مدارس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است و بخشنامه‌های استانی ملاک نیست و آموزش و پرورش استان مرکزی برای بازگشایی مدارس نمی‌تواند تصمیم استانی بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی در مدیریت کرونا اقدامات مناسبی داشته است، تصریح کرد: طبق آخرین آمار اعلام شده استان مرکزی جز ۱۰ استان برتر در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

وی گفت: افزایش تعداد بستری‌ها در برخی شهرستان‌های استان مرکزی نگران کننده است و مردم باید همچنان نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی حساس باشند و در تزریق واکسن تعلل نکنند.

اکرمی تاکید کرد: ایجاد تشکیک در اثربخشی واکسیناسیون کمک به مردم نیست چرا که تنها راه مقابله با این ویروس منحوس در دنیا، فراگیری واکسیناسیون است.

وی ادامه داد: تزریق واکسن در شهرستان‌های کمیجان، محلات و خنداب کمتر از میانگین استان مرکزی است و نیاز است فرمانداران این شهرستان‌ها تلاش ویژه‌ای برای بهبود وضعیت واکسیناسیون داشته باشند.

اکرمی اظهار کرد: اصناف و رانندگان وسایل نقلیه برون و درون شهری که اقدام به تزریق واکسن نکرده باشند، از اول آذرماه اجازه فعالیت ندارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در پایان بیان کرد: در بحث مبتلایان به ویروس کرونا در بحث روانی این بیماری کمتر کار شده که نیاز است به این مهم توجه جدی شود.

کد مطلب 5329049

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