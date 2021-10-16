لزوم توجه به ابعاد روانی بیماری کرونا در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی عصر شنبه در نشست ستاد مدیریت کرونا استان مرکزی اظهار کرد: هیچ‌گونه کمبود واکسنی در استان مرکزی وجود ندارد اما ۱۹ درصد از جمعیت این استان هنوز دُز اول واکسن را دریافت نکرده‌اند و نیاز است پیگیری‌های لازم در این راستا صورت گیرد.

وی در خصوص بازگشایی مدارس گفت: ملاک بازگشایی مدارس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است و بخشنامه‌های استانی ملاک نیست و آموزش و پرورش استان مرکزی برای بازگشایی مدارس نمی‌تواند تصمیم استانی بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی در مدیریت کرونا اقدامات مناسبی داشته است، تصریح کرد: طبق آخرین آمار اعلام شده استان مرکزی جز ۱۰ استان برتر در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

وی گفت: افزایش تعداد بستری‌ها در برخی شهرستان‌های استان مرکزی نگران کننده است و مردم باید همچنان نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی حساس باشند و در تزریق واکسن تعلل نکنند.

اکرمی تاکید کرد: ایجاد تشکیک در اثربخشی واکسیناسیون کمک به مردم نیست چرا که تنها راه مقابله با این ویروس منحوس در دنیا، فراگیری واکسیناسیون است.

وی ادامه داد: تزریق واکسن در شهرستان‌های کمیجان، محلات و خنداب کمتر از میانگین استان مرکزی است و نیاز است فرمانداران این شهرستان‌ها تلاش ویژه‌ای برای بهبود وضعیت واکسیناسیون داشته باشند.

اکرمی اظهار کرد: اصناف و رانندگان وسایل نقلیه برون و درون شهری که اقدام به تزریق واکسن نکرده باشند، از اول آذرماه اجازه فعالیت ندارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در پایان بیان کرد: در بحث مبتلایان به ویروس کرونا در بحث روانی این بیماری کمتر کار شده که نیاز است به این مهم توجه جدی شود.