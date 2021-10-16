بازیکن استقلال تهران به نفت مسجدسلیمان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سینا خادم پور پس از تمدید قرارداد با باشگاه استقلال تهران به مدت دو فصل با قراردادی قرضی به مدت یک سال به نفت مسجدسلیمان پیوست تا در بیست و یکمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در جمع شاگردان فراز کمالوند به فعالیت بپردازد.

پیش از این علیرضا دغاغله، محمد طیبی، کرار جاسم، میثم نقی‌زاده، بهروز بارانی، علی دشتی، سینا خادمپور، مهرداد هدایتیان، مصطفی نائیجی، مسعود پورمحمد، مجتبی لطفی، رضا شربتی، محمد پاپی، سجاد آشوری، محمد علیمردانی، مجید عیدی، محمدصادق بارانی و حسن مرادی‌فر به نفت مسجدسلیمان پیوسته‌اند و مهران امیری، عماد میرجوان و مسلم مجدمی نیز تمدید کردند.

تیم نفت مسجدسلیمان در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بیست و هفتم مهرماه میهمان تیم پیکان تهران خواهد بود.