کارشناسی مجدد بنیاد مستضعفان برای قیمت گذاری اراضی روستای«موسویه»

سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشکلاتی که مردم در روستاهای چاهک و موسویه و محمد آباد در حوزه زمین‌های متعلق به بنیاد مستضعفان دارند در بسیاری دیگر از نقاط استان نیز وجود دارد که در این زمینه با مسئولان و مدیران بنیاد مذاکراتی داشته ایم.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس بیان‌کرد: من در این زمینه‌ها با جناب آقای فتاح گفت و گو داشتم و ایشان تصریح کردند که ما می‌خواهیم در نهایت مردم محروم و مستضعف به حقشان برسند و کسی سوء استفاده نکند و اگر مشکل خاصی برای مردم رخ داده است باید کار کارشناسی مجدد صورت گیرد.

اسحاقی گفت: اگر بعد از انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان در موضوع زمین‌هایی که تحت تملک نخست وزیر ملعون رژیم پهلوی (اسدالله علم) بوده، ورود پیدا نمی‌کرد، این احتمال وجود داشت که در همان منطقه موسویه برخی سوء استفاده کرده و باز شرایط ارباب – رعیتی را بر مردم حاکم می‌کردند اما بنیاد تلاش کرده که شرایط را برای واگذاری زمین‌ها به مردم را فراهم کند.

وی اظهار کرد: با رایزنی‌های صورت گرفته، در نهایت تصمیم گرفته شد در مورد قیمت‌گذاری زمین‌ها کار کارشناسی مجدد صورت گیرد و همچنین در مورد چگونگی واگذاری نیز تجدید نظر شود.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس گفت: باور ما بر این است که همه درآمدهای بنیاد خرج مردم محروم در نقاط مختلف کشور از جمله در زمینه ساخت درمانگاه و مدرسه و سالن ورزشی می‌شود و در این موضوع شکی نیست.

اسحاقی گفت: اما با توجه به درآمدهایی که در منطقه موسویه و چاهک از منابعی چون فروش پسته وجود دارد، درخواست ما این است که بخشی از درآمد بنیاد از این روستاها در خود منطقه هزینه شود تا مردم نیز برای کار بیشتر انگیزه داشته باشند.

وی اظهار کرد: به نظر من روستاهای چاهک و موسویه شبیه یک کارگاه بزرگ توسعه است که هر چه بیشتر به آن توجه شود فواید بیشتری نصیب محرومان خواهد شد.

خبرگزاری مهر ۲۷ شهریورماه گلایه اهالی روستای موسویه را از بنیاد مستضعفان منتشر کرد.