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۲۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۲۴

برای بخشودگی جرایم دیرکرد؛

جشنواره «هفته وحدت» در سراسر کشور اجرا می‌شود

جشنواره «هفته وحدت» در سراسر کشور اجرا می‌شود

اهواز- جشنواره «هفته وحدت» با هدف تکریم اعضای کتابخانه‌ها و تشویق آنها برای بازگشت منابع امانی خود در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره «هفته وحدت» با هدف تکریم اعضای کتابخانه‌ها و تشویق آنها برای بازگشت منابع امانی خود در سراسر کشور اجرا خواهد شد که بر اساس این طرح، همه اعضایی که منابع امانی خود را در تاریخ‌های ۲۵ مهر تا ۲ آبان ماه سال جاری به کتابخانه برگردانند، مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکردی (مربوط به دوران کرونا و قبل از آن) خواهند شد.

با توجه به تعطیلی کتابخانه‌ها و ارسال کتاب به اعضا کتابخانه‌ها توسط طرح ای مک (ارسال یار مهربان به کتاب‌خوان) کتب بسیاری به اعضا امانت داده شده اما بازگشت این کتب صورت نگرفته است.

در حال حاضر در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نسخه کتاب وجود دارد که تعدادی از این کتب در اختیار اعضای کتابخانه‌ها است.

کد مطلب 5331590

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