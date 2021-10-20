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۲۸ مهر ۱۴۰۰، ۸:۴۸

دادستان شهرستان ایذه خبر داد:

برخورد شدید و غیرقابل اغماض با عاملان تیراندازی در ایذه

برخورد شدید و غیرقابل اغماض با عاملان تیراندازی در ایذه

ایذه - دادستان شهرستان ایذه گفت: با افرادی که اقدام به تیراندازی کنند، برخورد شدید و غیرقابل اغماضی صورت خواهد گرفت.

یارمحمد رسالتی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به موارد متعدد وقوع تیراندازی در مراسم و همچنین توسط اراذل و اوباش در این شهرستان با افرادی که اقدام به تیراندازی و ایجاد ناامنی کنند، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

وی در خصوص اقدامات قضائی و انتظامی نیز گفت: با توجه به اینکه تظاهر به حمل سلاح در قانون جرم است، حمل هرگونه سلاح ممنوع است و در صورت مشاهده، نسبت به توقیف اسلحه اقدام می‌شود.

رسالتی خواه افزود: همچنین با افرادی که اقدام به تیراندازی کنند، برخورد شدید و غیرقابل اغماضی صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه در خصوص اتفاق اخیر مرگ دختر نوجوان در منازل مسکن مهر این شهرستان که بر اثر تیراندازی اراذل و اوباش اتفاق افتاد، عنوان کرد: مقصران این حادثه شناسایی، عده‌ای از متهمان در این خصوص دستگیر شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

کد مطلب 5331923

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    نظرات

    • شهرام IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه این اتفاقات و زیاد شدن تیر اندازی همچنین استفاده از سلاح در سطح شهرستان ایذه دلیلی جز ضعف قوه قضاییه چیز دیگری نیست دیروز هم دو نوجوان با وینچستر جوان 23ساله ای را بنام مرادی از کمر به پایین با فاصله نزدیک مصدوم کردن

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