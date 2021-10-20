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۲۸ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۵

مدیرکل شیلات استان بوشهر:

سطح پرورش میگوی استان بوشهر به ۱۰ هزار هکتار می‌رسد

سطح پرورش میگوی استان بوشهر به ۱۰ هزار هکتار می‌رسد

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: سطح پرورش میگوی استان بوشهر به ۱۰ هزار هکتار می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بازدار صبح چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت پرورش میگو در استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های پرورش میگو در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های مهم در استان بوشهر توسعه زیرساخت‌های پرورش میگو است که در این راستا طرح‌های مهمی در دست اجرا است و زمینه توسعه تولید میگوی پرورشی در استان فراهم می‌شود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به فعال بودن اراضی پرورش میگو در همه نقاط ساحلی استان بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های اراضی پرورشی میگو مورد توجه ویژه شیلات استان بوشهر قرار دارد.

بازدار از ساخت شهرک شیلات در رود شور گناوه خبر داد و بیان کرد: با وارد مدار تولید شدن این شهرک شیلات، تولید میگو پرورشی استان بوشهر افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: شش هزار و ۱۰۰ هکتار زمین ساحلی استان بوشهر در سال جاری برای پرورش میگو اختصاص یافته است که این میزان در فصل جدید به ۱۰ هزار هکتار افزایش می‌یابد.

کد مطلب 5332066

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