به گزارش خبرنگار مهر، علی بازدار صبح چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت پرورش میگو در استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختهای پرورش میگو در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: یکی از اولویتهای مهم در استان بوشهر توسعه زیرساختهای پرورش میگو است که در این راستا طرحهای مهمی در دست اجرا است و زمینه توسعه تولید میگوی پرورشی در استان فراهم میشود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به فعال بودن اراضی پرورش میگو در همه نقاط ساحلی استان بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای اراضی پرورشی میگو مورد توجه ویژه شیلات استان بوشهر قرار دارد.
بازدار از ساخت شهرک شیلات در رود شور گناوه خبر داد و بیان کرد: با وارد مدار تولید شدن این شهرک شیلات، تولید میگو پرورشی استان بوشهر افزایش مییابد.
وی ادامه داد: شش هزار و ۱۰۰ هکتار زمین ساحلی استان بوشهر در سال جاری برای پرورش میگو اختصاص یافته است که این میزان در فصل جدید به ۱۰ هزار هکتار افزایش مییابد.
نظر شما