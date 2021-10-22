کارخانه فولاد ارومیه احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر پنجشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی اظهار کرد: سال‌های زیادی است کارخانه فولاد ارومیه راکد است و بخش زیادی منابع ملی و همچنین دستگاه‌ها و لوازم کارخانه در حال خاک خوردن هستند و بلا استفاده افتاده اند.

وی ادامه داد: این در حالی است که با کمی همت و درایت می‌توان مشکلات این واحد تولیدی را حل و برای بیش از یک هزار تن فرصت شغلی جدید ایجاد کرد.

عتباتی با درخواست جدی از مسئولان حاضر و مالک کارخانه و سرمایه گذار کارخانه فولاد ارومیه مبنی بر اینکه مشکل این واحد تولیدی حل و زمینه کارهای مقدماتی برای فعال شدن آن انجام شود، گفت: باید تلاش شود کارخانه فولاد ارومیه فعال و در چند ماه آینده هم این واحد تولید بزرگ به مراحل تولید برسد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی فرصتی مغتنم و ارزشمندی است که می‌توان مشکلات کار واحدهای تولیدی را مطرح و آنها را به چرخ تولید بازگرداند.

حاصل این جلسه، ۲ مصوبه بسیار مهم بوده که برابر مصوبه اول توافق و تفاهمی بود که بین بانک‌های ملی و تجارت در جهت مختومه کردن پرونده‌های مطروحه طبق نظرات کارشناسی و فک رهن از اسناد تودیعی بود و متعاقباً پس از فک رهن و انتقال سهام طی هفته آتی کارخانه به خریدار واگذار شود و واحد تولیدی راه اندازی شود.

پس از حصول نتیجه در پرونده واحد فولاد ارومیه، پرونده تاناکورای ارومیه که از سال ۸۵ موضوع آن در دادگاه مطرح بوده و احکام قطعی صادره به لحاظ طرفیت تعداد زیادی از بازاریان امکان اجرایی نداشته و مشکلات عدیده ای را هم فراهم آورده بود و محکوم له پرونده هم از استیفای حق خود محروم مانده بود در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور وکلای طرفین و مسئولین شهری و تعدادی از بازاریان مزبور مطرح شد.